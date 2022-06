500 plus - wniosek trzeba złożyć do końca czerwca, w przeciwnym razie stracisz część świadczenia

ZUS 500 plus - wniosek koniecznie złóż do końca czerwca

By zachować ciągłość wypłat w nowym okresie świadczeniowym 500 plus, wniosek należało złożyć do końca kwietnia. Jeśli jednak ktoś nie zdążył tego zrobić w wyznaczonym terminie, wciąż może to nadrobić, ale powinien się pospieszyć. Jeśli bowiem wniosek zostanie złożony do ZUS do końca czerwca, świadczenie będzie wypłacone dopiero w sierpniu, ale z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Złożenie wniosku po 30 czerwca spowoduje zaś, że 500 plus będzie wypłacane od miesiąca, w którym wniosek wpłynął do ZUS, ale bez wyrównania za poprzednie miesiące tego okresu świadczeniowego.

Wypłaty 500 plus czerwiec 2022 - sprawdź, kiedy spodziewać się przelewu

Zastanawiasz się kiedy wypłata 500 plus w czerwcu 2022 dotrze na twoje konto? Od 1 czerwca pełną obsługę 500 plus przejmuje ZUS, w związku z tym zmianie ulegają terminy wypłat świadczenia.

Pieniądze będą przychodziły w następujących dniach miesiąca: 4, 7, 9, 14, 18 lub 20. Jeśli termin będzie wypadał w dniu wolnym od pracy, przelew zostanie zrealizowany odpowiednio wcześniej.

Każdy rodzic czy opiekun uprawniony do świadczenia 500 plus otrzyma swoją datę przelewu środków z programu "Rodzina 500 plus".

Jak złożyć wniosek o 500 plus? Do wyboru są trzy opcje

Od tego roku wniosek o 500 plus można składać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem jednak z trzech platform:

portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub

bankowość elektroniczną.

Czy będzie waloryzacja 500 plus? Politycy rozważają taką możliwość

Początkowo politycy rządzącej partii pytani o waloryzację 500 plus w obliczu galopującej inflacji, stanowczo odrzucali taką możliwość. Ostatnio jednak sytuacja się zmieniła. Jak wyznał w rozmowie z se.pl jeden z członków PiS, partia zamierza zająć się tematem malejącej wartości świadczenia 500 plus:

- Rozpoczynamy ofensywę programowo-polityczną. W sobotę odbędzie się konwencja PiS, na której przedstawimy nowe propozycje. Jest też pomysł, aby 500 plus zamienić w 700 plus, bo inflacja zjada zasiłek. Poważnie się nad tym zastanawiamy. Innym rozwiązaniem byłaby waloryzacja świadczenia. Zobaczymy, który pomysł przejdzie, bo musimy brać pod uwagę możliwości budżetowe