Wniosek 500 plus 2022 jeśli jeszcze nie złożyłeś/łaś, złóż koniecznie do końca czerwca!

Każdy świadczeniobiorca, który chciał zachować ciągłość wypłat świadczenia rodzinnego z ZUS "Rodzina 500 plus", powinien był złożyć wniosek do końca kwietnia 2022 r. Ci, którzy to zrobili, otrzymają wypłaty 500 plus w czerwcu 2022.

REKLAMA

Jeśli ktoś nadal nie złożył właściwego wniosku w ZUS, nadal może to zrobić bez obawy o utratę świadczenia, nie zostało mu jednak zbyt wiele czasu. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca czerwca 2022, 500 plus będzie wypłacone dopiero w sierpniu, lecz z adekwatnym wyrównaniem za czerwiec i lipiec.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym wniosek wpłynął do ZUS, jednak bez wyrównania za poprzednie miesiące.

500 plus 2022. Wniosek złożysz tylko drogą elektroniczną

Wniosek o świadczenie "Rodzina 500 plus" można obecnie złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, przez:

Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

rządowy portal Emp@tia

bankowość elektroniczną.

Wszystkie pisma, informacje i decyzje w sprawie wypłat 500 plus z ZUS są przekazywane w formie elektronicznej, tylko na platformie PUE. Gdy pojawi się tam ważna informacja o 500 plus, rodzice otrzymują powiadomienie SMS/e-mail.

W sprawie świadczenia 500 plus kontakt z ZUS można nawiązać przez Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00, pod którą konsultanci są dostępni w dni robocze w godzinach od 7:00 do 18:00.

Kiedy wypłaty 500 plus z ZUS? Terminy są ustalane losowo

Terminy wypłat 500 plus z ZUS są przydzielane każdemu świadczeniobiorcy losowo i wypadają 2, 4, 7, 9,12, 14, 16, 18, 20 i 22 dnia każdego miesiąca. Kiedy ZUS płaci 500 plus, jeśli termin płatności wypada w dzień wolny? W takiej sytuacji kwota świadczenia zostanie przelana na konto w dniu wcześniejszym. Ustalone od 1 czerwca 2022 terminy będą obowiązywały do końca maja 2023 r.

Kiedy ZUS płaci 500 plus, jeśli wniosek nie został jeszcze rozpatrzony? Jak tłumaczy Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku w rozmowie z Infor.pl, w takiej sytuacji dzień pierwszej wypłaty, którą otrzymamy, będzie jednocześnie terminem, w którym świadczenie będzie przelewane w następnych miesiącach.

Zmiany w 500 plus? Waloryzacji nie będzie

Czy szykuje się podwyżka wypłat 500 plus z ZUS? Po trzech latach funkcjonowania programu "Rodzina 500 plus", z powodu gwałtownie rosnącej inflacji świadczenie traci na swojej wartości. Rząd postanowił już m.in. o corocznej waloryzacji 500 plus dla seniora i świadczeń emerytalnych. Pojawiły się więc głosy o konieczności podwyżki 500 plus. Jak zapowiedział w rozmowie z serwisem Se.pl jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości, partia zamierza zająć się tematem malejącej wartości 500 plus.

Jednak jak wynika z wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Müllera podanej przez PAP w poniedziałek 6 czerwca 2022, w tej chwili nie ma pomysłów, aby podwyższać świadczenie "Rodzina 500 plus". Jak mówił, rząd realizuje na razie programy obniżki podatków.

Z kolei wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział w rozmowie z PAP, że 500 plus nie zostanie zwaloryzowane o wskaźnik inflacyjny, ale zostanie zmienione.