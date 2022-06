Akcyza nie tylko za alkohol i papierosy. Sprawdź, czego dotyczy podatek akcyzowy i kto musi go zapłacić

Czym jest akcyza? Jej celem jest m.in. ograniczenie spożycia dóbr szkodliwych dla zdrowia

Akcyza to podobnie jak VAT podatek zaliczany do grona podatków pośrednich. W przeciwieństwie jednak do podatku VAT, akcyza nie jest daniną powszechnie stosowaną.

Akcyzę nalicza się wyłącznie przy określonych kategoriach wyrobów. Podatek akcyzowy wyróżnia się charakterem cenotwórczym. Jest wliczany w cenę sprzedawanych towarów, zatem obciąża osoby nabywające konkretne produkty.

Jednym z podstawowych celów stworzenia podatku akcyzowego było ograniczenie spożycia niektórych, szkodliwych dla zdrowia produktów. Innym powodem jej wprowadzenia jest znaczna akumulacja zysku - niskie koszty produkcji oraz bardzo duże zapotrzebowanie. Podatek akcyzowy, podobnie jak podatek VAT zaliczany jest do najważniejszych źródeł dochodu państwa.

Czego dotyczy podatek akcyzowy? Objęte nim są nie tylko papierosy i alkohol.

Podatek akcyzowy kojarzy się głównie w papierosami i alkoholem. W rzeczywistości jednak obejmuje znacznie większą grupę wyrobów takich, jak:

wyroby energetyczne,

energia elektryczna,

napoje alkoholowe,

wyroby tytoniowe,

susz tytoniowy,

płyn do papierosów elektronicznych,

wyroby nowatorskie.

Wszystkie wyroby akcyzowe oznacza się specjalnymi znakami akcyzowymi.

Podatek akcyzowy dotyczy także samochodów. W tym przypadku akcyza obejmuje:

import samochodów osobowych, które nigdy wcześniej nie były zarejestrowane na terenie Polski;

nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu, który nigdy nie był zarejestrowany w Polsce;

pierwszą sprzedaż samochodu na terytorium kraju (wyprodukowanego na jego terytorium lub od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w punktach 1 i 2)

Obowiązujące aktualnie stawki podatku wynoszą 3,1% wartości samochodu (silniki o pojemności do 2000 cm3) i 18,6% wartości samochodu (silniki o pojemności powyżej 2000 cm3). Akcyza na samochody hybrydowe i elektryczne jest mniejsza – wynosi połowę normalnej stawki, czyli 1,55% lub 9,3% wartości auta

Akcyza - kto musi odprowadzać ten podatek?

Zobowiązani do odprowadzania podatku akcyzowego są producenci i importerzy wyrobów akcyzowych wykonujący czynności określone w ustawie. Należą do nich:

produkcja wyrobów akcyzowych,

wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego,

sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju,

eksport i import wyrobów akcyzowych,

nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa,

nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości,

ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu.

Ustawa o podatku akcyzowym wprowadza podział na wyroby akcyzowe zharmonizowane i wyroby akcyzowe niezharmonizowane. Do pierwszej grupy należą paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe. Z kolei wyroby akcyzowe niezharmonizowane to pozostałe wyroby akcyzowe, m.in.: samochody osobowe, broń, kosmetyki, wyroby perfumeryjne, skóry futerkowe.

Jak zapłacić podatek akcyzowy?

Podatnicy, zobowiązani do odprowadzenia podatku akcyzowego, mają obowiązek składać deklaracje podatkowe w urzędzie celnym. Deklaracje podatkowe składają się z formularza głównego AKC-4/AKC-4zo oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym, dotyczących poszczególnych grup wyrobów akcyzowych.

Deklaracje rozliczające podatek akcyzowy można złożyć przez internet w ramach usługi e-Zefir. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty muszą być opatrzone jednym z dostępnych rodzajów podpisów elektronicznych. Usługa e-ZEFIR dostępna poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Na platformie PUESC możemy także wnioskować o oznaczania wyrobów znakami akcyzy.