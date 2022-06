Dopłata do węgla – obietnice już są, konkretnych rozwiązań wciąż brakuje

Sezon grzewczy jest za nami, lecz wiele osób myśli już o kolejnej zimie i robi zapasy węgla w obawie przed kolejnymi podwyżkami tego surowca.

Rząd zapowiedział pakiet osłonowy dla ogrzewających domy węglem, jednak w czasie sobotniej (04.06.2022) konwencji PiS nie przedstawiono szczegółów w tej sprawie. Wiadomo już jednak, że partia rządząca chce pomóc osobom, których dochody przy ciągle wzrastających cenach węglach, powoli nie pozwalają na jego zakup. Decyzje mają być przygotowane w ciągu miesiąca.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził tylko, że "ceny węgla mają być na poziomie, który był jeszcze do niedawna". Na szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać – powiedział rzecznik rządu Piotr Muller.

Dopłata do węgla na podstawie kryterium dochodowego?

Jak powiedział rzecznik rządu, PiS chce, aby pakiet osłonowy trafił do najbardziej potrzebujących.

- Więc musimy się tu zastanowić nad kryteriami: czy wprowadzać kryteria dochodowe, czy nie. Nad tym trwa dyskusja – mówił rzecznik rządu i dodał, że w tej chwili ważne jest, aby opanować spekulację na rynku węgla.

- Bo część osób próbuje kupować ten węgiel szybciej, mimo że teraz go nie potrzebuje, przez co też generują się elementy inflacyjne – mówił Tomasz Muller.

Wspomniał również, że zanim pojawi się pakiet osłonowy, wprowadzone zostaną "mechanizmy dotyczące niwelowania pośredników, to znaczy spółki skarbu państwa zostały zmobilizowane do tego, aby zajmować się również sprzedażą bezpośrednią", co ma obniżyć marżę na końcowej cenie węgla.

Cena węgla 2022 mocno w górę. Taniej na razie nie będzie

Przed wybuchem wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 cena tony węgla notowanego w ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) utrzymywała się na poziomie poniżej 200 dolarów. Po inwazji armii Putina na Ukrainę, kraje zachodu odpowiedziały sankcjami, które dotyczyły m.in. importu rosyjskiego węgla. To wyraźnie wpłynęło na cenę tego surowca.

Jak podaje Gazeta.pl, w poniedziałek 6 czerwca 2022, cena tony węgla notowanego w europejskich portach ARA kształtuje się na poziomie ok. 327 dolarów (czyli ok. 1400 zł).

Na początku marca 2022 cena tony węgla wyraźnie przekroczyła 400 dolarów i choć jest obecnie trochę niższa, to daleko jej do poziomów sprzed wybuchu wojny w Ukrainie.

Cena tony węgla na razie nie spada, a surowca już brakuje

Jak informuje Gazeta.pl, węgiel można kupić w przez internet w Polskiej Grupie Górniczej, a jego cena waha się tu między 650 a 1175 zł za tonę.

Jednak e-sklep PGG przeżywa ogromne oblężenie – we wtorek 31 maja br. w ciągu jednego dnia węgiel chciało kupić ponad 103 000 osób. Surowiec szybko zatem znika, a strona często jest przeciążona i nie można na niej robić żadnych zakupów. Z tego powodu Polska Grupa Górnicza wprowadziła sprzedażowe ograniczenia. W poniedziałek 6 czerwca 2022 w sklepie internetowym PGG węgla już zabrakło. Ma się pojawić znowu we wtorek 7 czerwca o godz. 16:00.