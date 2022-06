Burze z gradem, deszczem i wichurami. IMGW wydaje ostrzeżenia dla większości województw

We wtorek 7 czerwca 2022 r. ostrzeżenia zostały wydane dla woj. warmińsko-mazurskiego, północnej części podlaskiego, wschodniej kujawsko-pomorskiego, całego mazowieckiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, a także częściowo dolnośląskiego.

REKLAMA

Ostrzeżenia wydane przez Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują od wczesnych godzin popołudniowych we wtorek 7 czerwca 2022, a skończą się w godzinach nocnych z wtorku na środę.

Łowcy burz i IMGW ostrzegają. W centralnej i wschodniej części kraju będzie najgorzej

Front burzowy, który pojawił się nad Polską zostanie z nami na dłużej i będzie przesuwał się w głąb kraju – prognozują synoptycy. Najgroźniejsze burze z gradem pojawią się nad centralną i wschodnią częścią Polski, powiedział Jakub Gawron, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gwałtownym burzom z gradem (grad do 2-3 cm średnicy) towarzyszyć będą opady deszczu sięgające 25 mm, a także porywiste wiatry. W pasie od Śląska po województwo warmińsko-mazurskie i część Podlasia porywy wiatru mogą sięgnąć 75 km/h – powiedział synoptyk IMGW Jakub Gawron. Jak dodaje serwis Łowców Burz, na południu kraju nie wyklucza się powstania silniejszego układu burzowego z linią szkwału – możliwe są wówczas silniejsze porywy wiatru dochodzące do nawet 90 km/h.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 19-20 stopni Celsjusza nad morzem i w kotlinach sudeckich do 27 st. C na wschodzie kraju.

Burze z gradem i wiatrem zostaną z nami na dłużej. Do kiedy?

Jak prognozuje synoptyk IMGW Jakub Gawron, po burzliwym dniu we wtorkowy wieczór nie nastąpi duża zmiana w pogodzie. Temperatura będzie się wahać od 17-18 stopni Celsjusza na zachodzie do 22 st. C na wschodzie kraju. Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże.

Dla stęsknionych za słońcem, którego w tym roku za wiele nie doświadczyliśmy, nie mamy dobrej wiadomości: według prognoz front burzowy będzie utrzymywał się nad Polską nawet do końca tygodnia.

Burze w Europie i Polsce: jak je obserwować? Sposobów jest co najmniej kilka

Każdy, kto ma ochotę obserwować burze w Europie czy samej Polsce, może skorzystać m.in. ze strony burze.dzis.net, na której znajduje się czytelna i dobrze opisana mapa. Na niej zaznaczone są miejsca zarejestrowanych wyładowań atmosferycznych z ostatnich dwóch godzin. Mapa odświeżana jest co 5 minut.

Podobną, interaktywną mapę burzową, wykrywającą wyładowania atmosferyczne i burze w czasie rzeczywistym, znaleźć można na niemieckiej stronie radaru burz Blitz – www.blitzortung.org.

Świetną stroną do obserwacji zmieniających się frontów burzowych, burz z gradem, opadów czy wichur, jest strona ze zdjęciami satelitarnymi Sat24.com. Tutaj na bieżąco obserwować można fronty przemieszczające się nad różnymi obszarami świata, w wybranej opcji widoku: wzrokowej albo na podczerwień.

Bardzo znany w Polsce jest także serwis Łowców Burz. Strona ta podaje bieżące prognozy, ostrzega przed zagrożeniem burzowym, podaje wnikliwe opisy sytuacji synoptycznych, jak również przedstawia ich omówienie. Strona Łowców Burz prowadzona jest przez prawdziwych pasjonatów i profesjonalistów.