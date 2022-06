Hybryda psa i wilka zaobserwowana na Warmii. Skąd wziął się "czarny wilk"? Trwa obława

"Czarny wilk" to hybryda psa i wilka - ustalili eksperci. Chodzi o zwierzę, które leśnicy zaobserwowali przed miesiącem w niedużej watasze wilków na Warmii. Zwierzę było w złej kondycji, zalecono jego odłowienie, co do dzisiaj się nie udało.

