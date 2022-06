Wypłaty 500 plus czerwiec 2022. Nie dostałeś pieniędzy? Sprawdź dlaczego!

Terminy wypłaty 500 plus. ZUS: Przeoczyłeś kwietniowy termin wniosków? Nadrób to w czerwcu, żeby nie stracić pieniędzy

REKLAMA

Część uprawnionych nie dostała świadczenia, bo przeoczyła kwietniowy termin składania wniosków. Teraz można to nadrobić, ale wniosek trzeba złożyć w czerwcu, aby nie stracić zaległych pieniędzy.

Jak podaje strona zus.pl: jeśli złożyliśmy wniosek do ZUS o 500 plus na okres świadczeniowy 2022/2023 do 30 kwietnia, to w czerwcu zostanie zachowana ciągłość wypłaty 500 plus. Wypłata za czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku. W przypadku wniosków złożonych do 31 maja, wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony do 30 czerwca 2022 r., to wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Uwaga, jeżeli złożymy wniosek na nowy okres po 30 czerwca, to świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku i nie nie uzyskamy wyrównania za poprzednie miesiące.

Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie, przez:

Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

portal Emp@tia

bankowość elektroniczną.

Zmiany w 500 plus. Czy będzie waloryzacja lub podwyżka?

Program "Rodzina 500 plus" działa od kwietnia 2016 i ostatnia zmiana nastąpiła w nim w lipcu 2019 roku, gdy świadczenie rozszerzono na pierwsze dziecko. Wcześniej pieniądze przysługiwały tylko na drugie i kolejne dziecko. W przypadku pierwszego obowiązywało kryterium dochodowe.

Coraz częściej pojawia się w mediach kwestia waloryzacji 500 plus. O planach podwyższenia świadczenia w związku z gigantyczną inflacją wspomniał m.in. poseł partii rządzącej Paweł Lisiecki. – Dziś wartość tych pieniędzy jest mniejsza niż kilka lat temu. Wydaje się, że 500 plus należałoby zrewaloryzować na poziomie 40 proc. – powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia.

Gdyby świadczenie zostało zrewaloryzowane na poziomie 40 proc., wówczas 500 plus zastąpiłaby inna kwota i byłoby to 700 plus. O plany waloryzacji 500 plus zapytano też minister finansów Magdalenę Rzeczkowską, ale poinformowała, że nie ma decyzji w tej sprawie na poziomie politycznym.

500 plus tylko dla małżeństw? Zobacz o co chodzi w tym pomyśle

Pomysłów na inny wariant świadczenia nie brakuje. Do Sejmu kilka miesięcy temu wpłynęła petycja od obywateli, którzy domagają się wsparcia dla małżeństw z długim stażem i postulują o "500 plus dla małżeństw". Jak argumentują autorzy pomysłu, czasem małżonkowie nie są już w stanie opiekować się sobą wzajemnie i konieczna jest dodatkowa, płatna pomoc. W związku z tym autorzy chcą, by rząd wprowadził 500 plus dla małżeństw z długoletnim stażem (co najmniej 40-letnim - byłby to program zbliżony do 500 plus dla seniora).

Ich zdaniem te środki mogłyby zostać wykorzystane na opłacenie pomocy opiekunki lub wsparcie finansowe w czasach, kiedy koszty żywności, leków czy środków higieny osobistej są coraz wyższe. Zdaniem autorów petycji, 500 plus dla małżeństw z długoletnim stażem ma też promować ideę wieloletniego małżeństwa.