Nie liczymy kalorii, wydajemy więcej i lubimy all inclusive. Oto, jak wygląda wakacyjna dieta Polaków

Polak na wakacjach lubi poznawać nowe smaki

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez firmę Cateromarket, Polacy coraz większą wagę przywiązują do tego, co jedzą podczas wakacji. Aż 72% ankietowanych uważa, że pożywienie stanowi dla nich ważny aspekt podróżowania. Jeszcze więcej, bo 77%, zgadza się ze stwierdzeniem, że poprzez jedzenie może poznawać nowe miejsca, ludzi, lokalną kulturę i tradycję.

Na wyjeździe wakacyjnym Polacy preferują wyżywienie w lokalnych restauracjach i knajpkach, choć dużą popularnością cieszy się także opcja alla inclusive. Wciąż także spora część rodaków stawia na gotowanie we własnym zakresie. Takie preferencje wykazało aż 23% respondentów.

Co ciekawe, nieco inaczej żywimy się podczas wakacji w kraju i podczas podróży zagranicznych. Rodacy wypoczywający w Polsce częściej wybierają samodzielne gotowanie i bardzo rzadko decydują się na opcję all inclusive, która cieszy się dużą popularnością podczas zagranicznych wojaży.

Na wakacjach Polacy nie liczą kalorii

Jak pokazało badanie, podczas urlopu Polacy przestają przejmować się kalorycznością posiłków i zwracają mniejszą uwagę na to, by posiłki były zdrowe. Któż bowiem liczyłby kalorie podczas urlopu, kiedy wokół kuszą lody, gofry, pizze i frytki. Nic więc dziwnego, że 49% respondentów przyznaje, że zdarzyło im się wrócić do domu z uczuciem przybrania na wadze. Wrażenie przytycia po urlopie odnotowało 47% turystów krajowych i 54% zagranicznych, co być może jest „efektem all inclusive". Uczucie przybrania na wadze częściej zauważają panie.

Co ciekawe, zupełnie inaczej wygląda nasza dieta tuż przed wakacjami. Blisko połowa respondentów przyznała bowiem, że przynajmniej raz zdarzyło im się stosować dietę przed urlopem.

Wakacyjna dieta kosztuje nas więcej

Obiady w lokalnych restauracjach, lody i inne słodkie przekąski, kolorowe drinki czy wino do kolacji. Nic dziwnego, że wakacyjna dieta drenuje nasze portfele znacznie bardziej niż żywienie w domu.

Zdecydowana mniejszość polskich wczasowiczów planuje budżet na wyżywienie z wyprzedzeniem. Jeśli już to robią, to znacznie częściej podczas wakacji w kraju niż zagranicą.

A ile Polacy wydają na jedzenie podczas urlopu? Wydatki na jedzenie i napoje podczas tygodniowego urlopu poza miejscem zamieszkania kształtują się najczęściej na poziomie 201-400 zł lub 401-600 zł za jedną osobę. Okazuje się także, że wyższe kwoty na jedzenie częściej wydajemy podczas pobytu za granicą. Należy przy tym dodać, że nie wszyscy potrafili odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ część badanych koszty wyżywienia miała najczęściej wliczone w cenę całego pobytu.

Nieco ponad połowa respondentów twierdzi, że podczas urlopu nie żałuje pieniędzy na jedzenie 3 na 10 badanych deklaruje, że na wyżywienie wydaje wtedy podobne kwoty jak na co dzień, natomiast tylko 16%, będąc na wczasach, stara się oszczędzać na jedzeniu.

Badanie pokazało także, że wybierając restaurację w miejscu wypoczynku, Polacy często kierują się opiniami innych klientów zamieszczonymi w Internecie.