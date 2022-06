Zobacz wideo

Z wyliczeń ekonomistów wynika, że podopieczni organizacji pożytku publicznego na Polskim Ładzie mogli znacząco stracić. Chodzi m.in. o dzieci z niepełnosprawnościami i osoby ciężko chore, które każdego dnia walczą o życie.

Rząd co prawda - żeby przeciwdziałać stracie we wpływach z 1 procenta - zaproponował w zamian rekompensatę, ale nikt do końca nie wiedział, kto, na jakich zasadach i ile miałby dostać. Władza wymyśliła, że o tym miałyby decydować konkursy.

- Wiemy, że nie każda organizacja otrzyma pieniądze. Znamy przypadki, że pieniądze dzieli się po uważaniu, dla swoich, niektórzy dostają znacznie szybciej, znacznie więcej. Przypadki pana Bąkiewicza są znane i bulwersują większość opinii publicznej - mówiła na konferencji prasowej w Senacie senator Magdalena Kochan. Chodzi o dotacje dla narodowców z tzw. Funduszu Patriotycznego. Senator apelowała, by zamiast wprowadzać rekompensaty - dać podatnikom możliwość przekazania organizacjom pozarządowym nie 1 proc. podatku, a 1,5 proc.

Senat w środę przyjął poprawkę do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakładała ona likwidację skomplikowanego mechanizmu rekompensaty dla organizacji pożytku publicznego i zastąpienie go zwiększonym do 1,5 proc. odpisem podatników. Organizacje i ich podopieczni walczyli o to od wielu miesięcy.

Dziś poprawkę zaproponowaną przez senat przyjął również sejm. To oznacza, że ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Radość organizacji i ich podopiecznych jest ogromna.

"Czy możecie w to uwierzyć? Bo do mnie jeszcze nie dociera. Szczypię się co chwilę, żeby sprawdzić, czy nie śnię. I wszystko wskazuje na to, że nie. Ale ten post to pokaże – jak jutro rano go nie będzie, to znaczy, że to był piękny sen. A jeśli post nadal będzie, to… To będzie oznaczało, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął poprawkę do nowych przepisów podatkowych, która to poprawka zwiększyła odpis dla Organizacji Pożytku Publicznego do 1,5% podatku" - napisał na Facebooku Krzysztof Dobies z Fundacji Avalon.

"Mamy to! Walka ma sens! Choć chyba niewielu z naszych czytelników wierzyło, że się uda. Poprawka została przyjęta w Sejmie! Odpis podatku dochodowego dla Organizacji Pożytku Publicznego zostaje zwiększony na 1,5%!" - t z kolei wpis Agnieszki Jóźwickiej, prywatnie mamy Olinka z niepełnosprawnością, jednocześnie redaktorki portalu narencie.pl

"Mechanizm odniósł ogromny sukces"

Zdaniem Rafała Kowalskiego zmiana zaproponowana w Senacie "dobrze zabezpieczy organizacje pożytku publicznego". - Bo my nie za bardzo wiemy, co się zadzieje za rok i jaki będzie efekt wszystkich zmian podatkowych. Nie wiemy, jak wiele ostatecznie stracą organizacje. Dlatego 1,5 proc. jest troszkę mechanicznym, ale dobrym zabezpieczeniem. Niezależnie od sytuacji, na pewno zadziała pozytywnie - podkreślił przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Jak przypomniał, już od blisko 20 lat podatnicy w Polsce mogą przekazywać 1 proc. podatku dla OPP. - Ten mechanizm odniósł ogromny sukces. W tej chwili więcej niż połowa podatników z niego korzysta. Organizacje włożyły ogromną pracę w relacje z podatnikami, by namówić ich do przekazywania 1 proc. - dodał Kowalski.

O zmianę przepisów dotyczących pieniędzy przekazywanych przez podatników walczyła m.in. Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą". - W zeszłym roku zebraliśmy ponad 194 miliony zł, ale należy sobie uświadomić, że nasza organizacja pomaga kilkudziesięciu tysiącom osób: podopiecznym i ich rodzinom. Każdego roku zapisuje się do nas około dwóch tysięcy osób, które potrzebują pomocy. Te zmiany, które są proponowane przez rząd, uderzą w naszych podopiecznych - oceniła wiceprezeska fundacji Monika Łopat.

Jak dodała, rodziny osób chorych dzięki wpływom przekazywanym przy corocznym rozliczaniu podatków, wiedzą, jaką kwotę dostaną. A co za tym idzie, ile pieniędzy będą mogły przeznaczyć na rehabilitację, leczenie. - We wrześniu przyszłego roku (wtedy będzie wiadomo, ile przekazano organizacjom pozarządowym w 2022 roku - red.), będzie to dla nich duże zaskoczenie. Część podatników na pewno nam odejdzie, nie będzie miała możliwości przekazywania 1 proc., a ci, którzy zostaną, będą tę kwotę przekazywać w mniejszej wartości. Dlatego wprowadzenie nowego rozwiązania wydaje się najlepszym rozwiązaniem - umówiła Łopat.

Co ważne, poprawka posłanki Jagny Marczułajtis była już wcześniej w Sejmie, ale wtedy została odrzucona. Teraz - po przyjęciu jej przez Senat - stało się inaczej. Posłowie ją poparli, a w efekcie zamiast 1 będziemy mieć 1,5 proc.