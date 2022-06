Jak się spakować do samolotu? Sprawdź, co można przewieźć w bagażu podręcznym!

Bagaż rejestrowany a bagaż podręczny. Wymiary, waga i ceny

Bagaż rejestrowany (inaczej główny, odprawiany) to bagaż przewożony w luku bagażowym samolotu. Po przyjeździe na lotnisko przekazujemy go liniom lotniczym w czasie odprawy biletowo-bagażowej (tzw. check-in) lub nadając go w specjalnym "punkcie zrzutu bagażu" (tzw. baggage drop-off point).

Jak czytamy na stronie esky.pl, dopuszczalny limit wagi i ilości takiego bagażu ustalają indywidualnie linie lotnicze. Wymiar uzależniony jest od rodzaju połączenia, klasy rezerwacyjnej oraz trasy. Lecąc na inny kontynent możemy zabrać więcej bagażu niż do innego europejskiego kraju. Zazwyczaj:

158 cm to maksymalny wymiar bagażu rejestrowanego dla większości linii lotniczych. Jest obliczany na podstawie sumy 3 krawędzi bagażu

20-32 kg to przedział wagowy dla tanich i rejsowych linii lotniczych

1-4 sztuk to zazwyczaj dozwolona liczba sztuk bagażu rejestrowanego na osobę.

Jak podaje fru.pl, przykładowe ceny takiego bagażu to:

bagaż rejestrowany w Ryanair – 10 lub 20 kg (45-80 zł za 10 kg i 120-200 zł za 20 kg w zależności długości lotu) w 1 stronę

bagaż rejestrowany w Wizzair – 10, 20 lub 32 kg (40-250 zł za 10 kg, 65-360 zł za 20 kg i 92-477 zł za 32 kg w zależności od sezonu) w 1 stronę,

bagaż rejestrowany w Air France – 23 kg, 110 zł w 1 stronę (bagaż płatny tylko w niektórych klasach)

Bagaż podręczny to ten, który zabieramy ze sobą do samolotu i umieszczamy w specjalnej przestrzeni nad swoim miejscem lub pod siedzeniem.

Ryanair i Wizzair. Bagaż podręczny w tanich liniach może mieć takie wymiary:

W Ryanair bagaż podręczny to 1 sztuka darmowego bagażu (mała torebka lub plecak o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach 40 x 25 x 20 cm), oraz dodatkowo płatna 1 sztuka większego bagażu podręcznego (duży plecak lub torba podróżna o wadze do 10 kg i maksymalnych rozmiarach 55 x 40 x 20 cm) w pakiecie z usługą pierwszeństwa wejścia na pokład.

Wizzair też oferuje 1 sztukę darmowego bagażu (mała torebka lub plecak o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach 40 x 30 x 20 cm), oraz dodatkowo płatna 1 sztuka większego bagażu podręcznego (duży plecak lub torba podróżna o wadze do 10 kg i maksymalnych rozmiarach 55 x 40 x 23 cm) w pakiecie z usługą pierwszeństwa wejścia na pokład.

Bagaż podręczny LOT obejmuje: 2 sztuki darmowego bagażu (jeden to bagaż o maksymalnej wadze do 8 kg i rozmiarze do 55 x 40 x 23 cm, drugi to damska torebka, mały plecak lub torba na laptopa o maksymalnych wymiarach 40 x 35 x 12 cm)

Bagaż podręczny i rejestrowany. Tego nie możemy zabrać na pokład

Pakując podręczną walizkę czy plecak, warto pamiętać o ograniczeniach w przewozie płynów, żelów oraz aerozoli. Kosmetyki, napoje lub inne płyny przewożone w bagażu podręcznym muszą znajdować się w pojemnikach do 100 ml, które umieszczamy w przezroczystym, plastikowym woreczku lub przezroczystej kosmetyczce. Co ważne, każdy pasażer może zabrać ze sobą na pokład w sumie 1 litr płynów. Jeśli zabieramy kosmetyki w większych opakowaniach, musimy spakować je do bagażu rejestrowanego.

Ze względów bezpieczeństwa bagaż rejestrowany też podlega ograniczeniom. Bez względu na wybraną przez nas linię lotniczą, jest zakaz przewożenia w bagażu głównym materiałów wybuchowych i substancji łatwopalnych. Ponadto, nie można zabierać substancji chemicznych i toksycznych, m.in. trucizny-w tym trutki na myszy i szczury, pistolety z gazem łzawiącym, żrące chemikalia, farby i rozpuszczalniki, turystyczne butle gazowe i inne.

Pamiętajmy o tym, że delikatne i wartościowe przedmioty, np. urządzenia elektroniczne jak laptop czy tablet, aparat fotograficzny, pieniądze, biżuterię, dokumenty zabieramy ze sobą do bagażu podręcznego by uniknąć ich zgubienia lub uszkodzenia. Ponadto elektronika grozi samozapłonem, dlatego musi być pod ręką.

Bagaż specjalny nadajemy wtedy, gdy przewozimy rzeczy duże, o nietypowych kształtach lub narażone na uszkodzenie (np. deskę surfingową, snowboard, narty czy instrumenty muzyczne itp.). Fakt ten musimy zgłosić wcześniej, najpóźniej 48 godzin przed odlotem, i dopełnić formalności.

Tanie linie lotnicze naliczają opłaty za bagaż. W rejsowych jest inaczej

Tani przewoźnicy najczęściej naliczają dodatkową opłatę za bagaż rejestrowany. Jeśli zdecydujemy się na wykupienie bagażu, powinniśmy zaznaczyć taką opcję podczas rezerwacji lotu. Opłata za przewóz bagażu rejestrowanego zostanie wtedy doliczona do ceny lotu jeszcze przed zakończeniem rezerwacji.

W większości tanich linii lotniczych maksymalna waga pojedynczej sztuki bagażu rejestrowanego wynosi 32 kg. Nawet jeśli opłacimy dodatkowe kilogramy nadbagażu, pojedynczy bagaż nie może przekroczyć tej wagi. Ważne są też dwie inne zasady:

Bagażu rejestrowanego nie można rezerwować dla niemowląt oraz dzieci do lat 2.

Nie można też dzielić limitów wagowych między bagażami. Dopuszczalną wagę bagażu dla konkretnych przewoźników lotniczych znajdziemy na stronie zawierającej regulamin danej linii lotniczej.

Rejsowe linie lotnicze, inaczej niż przewoźnicy low-cost, ujmują bagaż rejestrowany w większości przypadków w cenie lotu. Niestety coraz częściej i one wprowadzają opłaty za bagaż. Limity wagowe oraz ilościowe bagażu różnią się w zależności od klasy lotu (ekonomiczna, biznesowa, pierwsza) oraz jego trasy. Nadbagaż, czyli bagaż przekraczający dopuszczalne limity wagowe i wymiarowe zostaje uznany za nadbagaż i jest dodatkowo płatny według cennika.