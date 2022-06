Nowe Vinted. Problemy z wypłatami pieniędzy. Użytkownicy są wściekli

Boom na Vinted. Jak powstał największy second hand online?

Litewska aplikacja Vinted podbija światowy marketplace od 2008 roku. Założyli ją Milda Mitkute i Justas Janauskas jako serwis o nazwie vinted.com. Pomysł rozwinął się w 2012 roku, gdy Vinted uruchomiono w aplikacji mobilnej. W ciągu jednego dnia od debiutu aplikacji ruch na stronie wzrósł o 30 proc. Obecnie z Vinted korzysta 45 mln użytkowników na całym świecie.

Wraz z rozwojem litewska spółka przeniosła serwis w Polsce na nową platformę. 20 czerwca oficjalnie przestanie działać dotychczasowa strona Vinted.pl. Nowa platforma została uruchomiona 16 maja. Dzięki tej zmianie obsługuje również międzynarodowe transakcje. Czy aplikacja jest jednak gotowa i funkcjonalna? Użytkownicy nie kryją frustracji.

Nowe Vinted, oszustwa i nowe problemy. Zmiana na gorsze?

Po przetransferowaniu platformy w połowie maja na nowe serwery, serwis obsługuje użytkowników nie tylko z Polski, ale i z Litwy, Czech i Słowacji. Pojawiły się też zapowiadane nowe działy. Oprócz ubrań sprzedamy na Vinted rzeczy dla domu, zwierząt oraz produkty służące rozrywce.

Stare konto z dotychczasowej platformy trafiło na nowy, już międzynarodowy serwis Vinted.pl. Pomimo wskazówek litewskiej firmy, klienci zgłaszali problemy techniczne związane z przeniesieniem konta Vinted. Oszustwa mnożyły się, bo nowa platforma przyciągnęła wielu cyberprzestępców. Hakerzy/użytkownicy wysyłający trefny towar

to nie rzadkość. Teraz doszły jeszcze problemy z przelewaniem do wewnętrznego portfela środków za zakończone transakcje i dostępem do tych pieniędzy.

Jedna z naszych czytelniczek zgłasza, że są setki zbulwersowanych i zaniepokojonych użytkowników, którzy od kilku dni mimo obietnic serwisu nie otrzymują pieniędzy za swoje transakcje. Informuje również, że odpowiedzi supportu są wymijające i bez konkretów. "Setki przykładów są na forum serwisu. Co się dzieje?" - pyta nasza użytkowniczka.

Nowe Vinted: pieniądze zawieszone w portfelu. Oburzenie użytkowników: "To nieprofesjonalne"

Według doniesień , użytkownicy w panice zgłaszają się do UOKIK i na policje, spekulują o potencjalnej upadłości i niewypłacalności serwisu oraz próbie unikania polskiego prawa po migracji na międzynarodową platformę. "Vinted zwala winę na rzekomego dostawcę oraz w swoich wyjaśnieniach nie jest w stanie podać daty rozwiązania problemu. Wydaje się to bardzo nieprofesjonalne" - kontynuuje internautka.

Sprawdziliśmy fora serwisu i rzeczywiście na forum Vinted.pl "Pytania i odpowiedzi użytkowników" liczba zgłoszeń zaniepokojonych użytkowników przekroczyła 1500 postów zamieszczonych w ciągu tygodnia. "Witam, transakcja zaakceptowana 1 czerwca do dziś pieniążki nie trafiły do portfela Vinted. Dalej wiszą jako oczekujące. Czy to jakiś problem techniczny czy jak, bo widzę że więcej nas tutaj z tym problemem?" - napisała użytkowniczka ania.

Printscreen z Forum Vinted Vinted.pl

"Ja też mam z tym problem. Zamówienia potwierdzone a pod przedmiotem widnieje informacja "Twoja płatność jest przetwarzana pieniądze zostaną przelane do portfela w ciągu 2 dni roboczych". Słabo - napisała alie. "Mam to samo i szczerze mówiąc irytuje mnie powoli to nowe Vinted. Na starym nigdy nie miałam problemu, na nowym co chwilę wychodzą jakieś kwiatki" - dodała kotuch.

Podobną opinię dodała vintedzianka o nicku pyrettablaze. "Ja mam ten problem na nowym Vinted. Też środki są jako oczekujące. Vinted nie prosił o weryfikację. Napisałam do nich, ale nie odpowiadają. Zawsze pieniądze miałam od razu w portfelu, teraz mimo że wskazany dwudniowy termin na przelanie minął, to dalej nie ma. Zrobili niby nowa platformę, a podstawowych rzeczy nie potrafią ogarnąć - oburza się użytkowniczka.

Ostrzeżenia przed możliwością oszustwa na Vinted pojawiły się też na jednej z grup sprzedażowych polskich marek na FB: "Muszę napisać - ku przestrodze, bo wiem, że wiele z Was korzysta też z Vinted. Nie sprzedawajcie nic na razie przez tę platformę, lepiej też nie kupujcie. Jest jakiś duży fakap z wypłacaniem przez Vinted środków ze sprzedaży do portfela i też duża afera na ich wewnętrznych forach, bo bardzo dużo osób ma poblokowaną swoją kasę. Są opóźnienia nawet do kilku tygodni i w przeciągu ostatnich kilku dni bardzo dużo dziewczyn po zakończeniu transakcji nie otrzymuje za nie należności".

Niestety na razie nie widać reakcji obsługi serwisu i aplikacji. Na szczęście pojawiają się pierwsze doniesienia o uruchamianiu środków.