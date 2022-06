"Bitwa o banany" w Łomży. Klienci wyrywali sobie owoce z rąk

"Bitwa o banany" Tłumy na otwarciu sklepu ruszyły na zakupy

W środę 8 czerwca w galerii Venenda w Łomży otwarto nowy sklep sieci Carrefour. Otwarcie sklepu relacjonował portal mylomza.pl. Market ma 842 m kw, powierzchni sprzedażowej. Znajdują się tam m.in. strefa relaksu, sezonowa i piekarnia. Jest to 10. sklep tej sieci w woj. podlaskim. Na otwarciu nowego punktu sieci obecna była Katarzyna Bosacka, wystąpiła też grupa cheerleaderek 30+ z woj. warmińsko-mazurskiego.

Otwarcie marketu cieszyło się gigantycznym zainteresowaniem ze względu na promocje. Tłumy klientów ledwie doczekały zakończenia oficjalnej ceremonii otwarcia i ruszyły na zakupy niemal tratując oficjeli.

Mieszkańcy Łomży do koszyków wrzucali najchętniej promocyjne banany po 1,99 zł/kg i olej Kujawski w cenie 6,99 zł. Średnie ceny tych produktów w Polsce to 11,26 zł za olej i 5,49 zł za 1 kg bananów.

"Bitwa o banany". Tak wyglądało oblężenie nowego sklepu

Furorę w sieci robi filmik z otwarcia supermarketu w Łomży w woj. podlaskim. Internauci nie szczędzili złośliwych komentarzy: „Szturm na Carrefour w Łomży", „oblężenie sklepu", „bitwa o banany", "Klienci wyrywali sobie towar z rąk" – czytamy.

Klient o nicku soltys napisał: "Poszedłem z ciekawości zobaczyć jak to wygląda. Do środka wejść nie można było, bo cały hall zawalony tłumem (...) Pozdrawiam tych, co kupili po 5 kilo bananów i zanim je zjedzą - połowę wyrzucą a potem pójdą do Biedronki i kupią trzy po 5 zł/kg".