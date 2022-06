"1899" - serial twórców "Dark" będzie kolejnym hitem?

Serial "Dark", który zadebiutował w Netfliksie w grudniu 2017 rok, błyskawicznie stał się hitem oglądalności. Fabuła wykorzystująca motyw podróży w czasie, losy bohaterów, które z odcinka na odcinek stawały się coraz bardziej zagadkowe i klimat unoszącej się nad wszystkim tajemnicy. To sprawiło, że produkcja tak bardzo przypadła widzom do gustu, że po 1. sezonie zdecydowano się nakręcić dwa kolejne. Niestety nie były one już tak dobre, jak premierowa seria, ale produkcja i tak przyciągała przed ekrany rzesze widzów.

Teraz twórcy "Dark" przygotowali zupełnie nowy serial zatytułowany "1899". I choć Baran Bo Odar i Jantje Friese, czyli pomysłodawcy i showrunnerzy serialu zapewniają, że tematykę "Dark" zostawili za sobą, a w nowej produkcji poszli w zupełnie innym kierunku, to zapewniają, że znów chcą wciągnąć widzów w rozwiązywanie fabularnych zagadek.

- Nie powtarzamy się, naprawdę nienawidzimy czegoś takiego, a [1899] będzie naprawdę wciągającą zagadką dla publiczności (...). Wszyscy pasażerowie statku podróżują z sekretami, których nie chcą ujawniać. [Opowieść] znowu jest zbudowana jak szarada. - powiedzieli w wywiadzie dla Deadline, Jantje Friese i Baran bo Odar

"1899" - premiera niebawem. O czym jest nowy serial?

Akcja serialu będzie rozgrywać się w roku 1899, na pokładzie statku płynącego z Europy do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej z Londynu do Nowego Jorku. Bohaterowie to imigranci pochodzący z różnych kultur, którzy w USA mają zamiar rozpocząć nowe życie. Dla każdego z nich ta podróż jest ucieczką. Długi rejs zakłóca pojawienie się samotnej łodzi dryfującej po oceanie – gdy znajdujący się w niej migranci wchodzą na pokład statku, rejs zaczyna przybierać koszmarne oblicze.

Na razie dokładna data premiery nie jest znana, a w materiałach prasowych pojawia się informacja „wkrótce". Znając jednak styl promocji Netflixa, należy spodziewać się serialu na platformie w najbliższych kilku tygodniach.

Netflix: "1899" - polski wątek w nowym serialu twórców "Dark"

W serialu "1899" pojawia się polski akcent. W obsadzie znalazł się bowiem nasz rodzimy aktor, Maciej Musiał. Znany szerokiej publiczności z serialu "Rodzinka.pl", występował już wcześniej w produkcjach Netfliksa takich, jak "1983" czy "Wiedźmin". Na razie nie wiadomo, w jaką postać wcieli się polski aktor. Jedna z informacji o serialu podaje tylko, że obsada jest międzynarodowa, a każdy aktor mówi na planie we własnym języku.