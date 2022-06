Gdzie złożyć wniosek 500 plus? ZUS przejmuje obsługę programu

Świadczenie wychowawcze ‘Rodzina 500 plus" jest przyznawane do 31 maja każdego roku. ZUS wnioski o 500 plus na kolejny okres rozliczeniowy – rozpoczynający się 1 czerwca 2022 – przyjmował już od 1 stycznia br.

REKLAMA

Przejęcie realizacji programu wypłat 500 plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych odbywało się stopniowo, aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo przekazywania świadczenia. Etap przejściowy już się zakończył i teraz już tylko ZUS przyznaje i wypłaca środki z programu.

Wniosek o 500 plus w ZUS składa się drogą elektroniczną. Można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzice, którzy mają PESEL, mogą również wysłać wniosek do ZUS przez portal @Empatia albo swój bank. Pieniądze są przekazywane świadczeniobiorcom jedynie przelewem na rachunki bankowe.

500 plus – wniosek w ZUS złóż koniecznie do końca czerwca

Aby zachować ciągłość wypłaty 500 plus z ZUS – i otrzymać kolejną w czerwcu 2022 zgodnie z harmonogramem wypłat – trzeba było złożyć wniosek do końca kwietnia 2022 roku. Jeśli ktoś nie zdążył, ale złożył do ZUS wniosek o 500 plus do końca maja 2022, otrzyma wypłatę świadczenia za czerwiec i lipiec najpóźniej do końca lipca br.

Każdy, kto nadal nie złożył wniosku, a nie chce stracić wypłaty 500 plus, powinien się pospieszyć – ma czas jedynie do końca czerwca 2022. Jeśli złoży wniosek w tym terminie, wypłatę środków za czerwiec, lipiec i sierpień 2022 otrzyma nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Osoby, które złożą wniosek o 500 plus do ZUS po 30 czerwca 2022, otrzymają wypłatę świadczenia jedynie za kolejne miesiące, bez wyrównania za te poprzednie.

ZUS: terminy wypłat 500 plus 2022 zostały ustalone. Jak je sprawdzić?

Każdy rodzic ma wyznaczony automatycznie i losowo stały termin wypłaty 500 plus. Może go sprawdzić na stronie internetowej PUE ZUS. Te same terminy wypłaty 500 plus 2022 z ZUS będzie obowiązywał przez cały nowy okres rozliczeniowy, na który zostało przyznane świadczenie wychowawcze.

Kiedy wypłaty 500 plus z ZUS? Kolejne ustalone terminy to 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca. Jeśli płatność wypada na dzień wolny od pracy, wypłaty 500 plus z ZUS zostaną przesłane dzień wcześniej.

Aby sprawdzić na platformie PUE, kiedy wypłaty 500 plus z ZUS będą docierały na nasze konto, trzeba zalogować się do PUE, wybrać zakładkę "Rodzina 500 plus", wyświetlić listę złożonych wniosków, następnie zaznaczyć ten właściwy i wyświetlić "szczegóły", a następnie "wypłaty i zwroty".

Wypłaty 500 plus z ZUS będą wyższe? Rząd odpowiada

Na początku czerwca 2022 r. pojawiły się informację o możliwej waloryzacji stawki wypłat 500 plus lub podniesieniu jej do kwoty 700 złotych.

Jednak jak powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, na razie nie ma planów podniesienia wysokości świadczenia z programu "Rodzina 500 plus". Dodał również, że są też inne formy wspierania rodzin - podała PAP.

- Jest szeroki wachlarz pomocy dotyczący polityki rodzinnej. Walczymy z inflacją i inne działania podejmujemy, by z jednej strony hamować inflację, a z drugiej pomóc grupom, które są najsłabsze – tłumaczył Szwed.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!