Poznań. Fortepian Akademii Muzycznej spadł z windy na scenę. To śmieszne i straszne! [WIDEO]

Poznań. Akademia Muzyczna poniosła olbrzymie straty. Wszystko przez nieuwagę pracownika

Do wypadku doszło w ubiegłą sobotę 11 czerwca 2022 w Auli Novej Akademii Muzycznej w Poznaniu, a świadkiem i prawdopodobnym sprawcą całego zdarzenia był pracownik, który – jak widać na zamieszczonym na Facebooku filmie – w ostatniej chwili próbował ratować fortepian przed zniszczeniem. Bez powodzenia.

Jak wynika z nagrania, służąca do transportu instrumentów winda zaczęła się podnosić, zahaczając o instrument. Fortepian uniósł się, a następnie spadł klawiaturą do dołu.

- Wszystkie okoliczności zdarzenia oraz stan instrumentu są badane. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym wypadku – czytamy w oświadczeniu Kolegium Rektorskie Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Fortepian koncertowy Steinway and Sons: cena instrumentu zwala z nóg

Według strony "Poznański Trójkąt Bermudzki" na Facebooku, zniszczony fortepian mógł być wart nawet milion złotych. Z kolei na stronie Radia Poznań czytamy, iż tego typu instrumenty mogą kosztować ok. 700 tysięcy złotych.

W 2018 roku Akademia Muzyczna w Poznaniu poinformowała o zakupie do Auli Novej dwóch fortepianów marki Steinway and Sons. Cena tych instrumentów jest bardzo różna, potrafią one kosztować nawet 1,3 mln euro. Nie wiemy niestety, jakie dokładnie modele fortepianów Steinway pojawiły się kilka lat temu w poznańskiej Auli Novej, lecz na pewno nie są to tanie instrumenty.

Czy należący do Akademii Muzycznej, zniszczony fortepian był ubezpieczony? Jak informowało Radio Poznań, rzeczniczka uczelni Malwina Kunc nie chciała odpowiedzieć na to pytanie. Powiedziała jedynie, że Akademia Muzyczna jest w trakcie wyjaśniania okoliczności zdarzenia.

Poznań. Fortepian da się uratować? Wszystko zależy od kilku czynników

Jak powiedział w rozmowie z Radiem Poznań Marek Koczy, stroiciel fortepianów i pianin – pomimo widocznych na nagraniu dużych zniszczeń fortepianu Steinway, jest szansa, że zostanie on naprawiony.

- O ile nie jest uszkodzona rama żeliwna i dno rezonansowe, jeśli tam nic nie pękło. Mechanizm można naprawić albo sprowadzić od Steinwaya kompletnie nowy mechanizm. Wskutek tego upadku mechanizm się przesunął i prawdopodobnie kołki, na których jest osadzona klawiatura mogły się poprzesuwać – powiedział ekspert.

Internauci się śmieją: "Mieliśmy na Akademii Muzycznej fortepian za milion zł. Mieliśmy"

Film z wypadku został umieszczony na Facebooku, na stronie o nazwie "Poznański Trójkąt Bermudzki". Pod nagraniem posypały się komentarze, a większość z nich jest raczej wesoła. Wiadomo jednak, że to Akademia Muzyczna w Poznaniu – a nie internauci – będzie musiała zapłacić za naprawę.