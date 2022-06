Ceny paliw Europa 2022 - gdzie zatankujemy taniej niż w Polsce?

Obecnie cała Europa zmaga się z rosnącymi w zastraszającym tempie cenami na stacjach benzynowych. Z zestawienia średnich cen paliw na kontynencie, opublikowanym przez wyborkierowców.pl wynika, że najdrożej za benzynę zapłacimy w Danii i Finlandii. A co z turystycznymi kierunkami? W cieszącej się ogromną popularnością wśród polskich turystów Grecji jest drogo, bowiem za litr Pb 95 zapłacimy aż 10,81 zł. We Włoszech benzyna będzie nas kosztowała 8,90 za litr, a w sąsiednich Czechach ok. 8,52 zł za litr.

Średnie ceny paliw w Europie w czerwcu 2022:

Polska - 7,93 za Pb95 / 7,48 za ON

Austria - 9,12 za Pb95 / 8,82 za ON

Niemcy - 9,17 za Pb95 / 9,08 za ON

Belgia - 9,28 za Pb95 / 9,10 za ON

Holandia - 10,86 za Pb95 / 9,47 za ON

Węgry - 5,80 za Pb95 / 6,49 za ON (cena dla samochodów na węgierskiej rejestracji, cena dla przyjezdnych to prawie 8 zł )

Czechy - 8,52 za Pb95 / 8,41 za ON

Bułgaria - 7,45 za Pb95 / 7,59 za ON

Chorwacja - 8,59 za Pb 95 / 8,42 za ON

Malta - 6,15 za Pb95 / 5,55 za ON

Włochy - 8,90 za Pb95 / 8,49 za ON

Słowenia - 7,16 za Pb95 / 7,65 za ON

Rumunia - 7,70 za Pb95 / 8,19 za ON

Jeśli więc planujemy w długi czerwcowy weekend podróże po Europie, warto tak zaplanować postoje, by tankowanie na stacji nie okazało się największym luksusem wyjazdu. Jednak na to, by kupić paliwo taniej, niż w kraju, mamy szansę jedynie na Słowenii , w Rumunii i na Malcie.

Ceny paliw prognozy na długi weekend czerwca - w Polsce obniżek raczej nie będzie

Jak podaje e-petrol.pl, prognozy na okres 13-19 czerwca zapowiadają utrzymanie się cen paliw na obecnym poziomie:

Pb 98 - 8,60 - 8,75

Pb 95 - 7,92 - 8,05

ON - 7,56 - 7,70

LPG - 3,49 - 3,60

Wszystko wskazuje więc na to, że podróżując po kraju musimy pogodzić się z drogim paliwem, nie powinniśmy jednak obawiać się, że w międzyczasie zdrożeje ono jeszcze bardziej. Biorąc pod uwagę ostatnie nagłe wzrosty cen, jest to całkiem pozytywna wiadomość.

Benzyna w Polsce najtańsza w Europie? Tak, ale …

Pod koniec maja Jacek Sasin w jednym z wywiadów zachwalając Orlen szczycił się, że mamy najtańsze paliwo w Europie. Biorąc pod uwagę ceny benzyny i ropy jest to prawda, jednak jeśli uwzględnimy polskie zarobki i porównamy ile benzyny możemy kupić za przeiętną pensję Polaka, a ile za wynagrodzenie Niemca, Portugalczyka czy Czecha okazuje się, że nad Wisłą tankowanie jest większym luksusem niż w większości krajów w Europie.

Jak wynika z wyliczeń oko.press, za przeciętne dla 2021 roku wynagrodzenie w Polsce możemy kupić 512 litrów diesla i 544 litrów benzyny. A jak to wygląda w innych krajach Europy:

W Portugalii za średnie wynagrodzenie można było dostać 612 litrów diesla i 653 litrów benzyny.

W Czechach 621 litrów diesla i 611 benzyny.

Na Węgrzech 591 litrów diesla i 662 litrów benzyny,

W Niemczech 1377 diesla i 1363 litrów benzyny

Jak widać więc, choć tańsze paliwo od nas mają tylko Węgrzy, to zarówno oni, jaki i Niemcy, Czesi i Portugalczycy są w stanie za swoje pensje kupić więcej benzyny, niż mieszkańcy naszego kraju.