"Wskazówka licznika zatrzymała się w okolicy 220 km/h. W Poznaniu 16-latek wjechał w taksówkę. Dwie osoby nie żyją

W zderzeniu osobowego audi i taksówki, do którego doszło we wtorek w nocy na ul. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu, zginał 16-latek bez uprawnień do prowadzenia pojazdów i 21-letni taksówkarz - przekazała PAP policja.

Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl/Twitter