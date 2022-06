Taryfikator mandatów 2022. Drastyczne zmiany stawek już od września

1 stycznia 2022 roku w Polsce weszło w życie nowe rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące wysokości mandatów i liczby punktów karnych przyznawanych za wybrane wykroczenia drogowe.

Wedle tego rozporządzenia, już 17 września 2022 wejdzie w życie nowy taryfikator mandatów 2022. Punkty karne oraz mandaty będą o wiele wyższe, niż dotychczas.

Nowy taryfikator mandatów 2022 – punkty karne na nowo i podwójne mandaty dla recydywistów

Od 17 września 2022 r. wejdzie w życie nowy taryfikator mandatów 2022. Wysokość potencjalnej grzywny będzie wynosić nawet 30 tysięcy złotych, a najwyższe stawki dotyczą tzw. recydywistów – czyli osób, które w ciągu dwóch lat popełniły więcej niż raz to samo przewinienie.

Jak wyliczyła "Polska The Times", najwyższymi karami finansowymi w postępowaniu sądowym będą obarczone następujące przewinienia drogowe:

mandaty za prowadzenie pojazdu bez uprawnień – do 30 000 zł,

nieudzielenie pomocy ofierze wypadku – do 30 000 zł,

prowadzenie pojazdu po alkoholu – do 30 000 zł,

spowodowanie kolizji – do 30 000 zł,

mandaty za przekroczenie prędkości 2022 – do 30 000 zł,

tamowanie ruchu – do 5 000 zł,

niestosowanie się do znaków, świateł i poleceń osób kierujących ruchem drogowym – do 30 000 zł,

niezatrzymanie się do kontroli drogowej – do 30 000 zł,

łamanie zakazu wyprzedzania – do 30 000 zł,

prowadzenie pojazdu niemechanicznego bez uprawnień – 1500 zł,

omijanie opuszczonych zapór kolejowych – do 30 000 zł.

Od 17 września kierowcy dostaną też więcej punktów karnych za swoje przewinienia. Jak podaje Infor.pl, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach od września będzie można dostać 15 pkt karnych (wcześniej 10), za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h będzie to 13 pkt karnych (wcześniej 8), a w przypadku zwiększenia prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 6 pkt (wcześniej 3).

Pełna treść rozporządzenia dotyczącego nowych stawek mandatów i przyznawanych punktów karnych jest dostępna na stronie Isap.sejm.gov.pl.

Mandaty za przekroczenie prędkości 2022. Ubezpieczyciele będą mieli dostęp do danych

Zgłaszając się po OC do ubezpieczyciela, lepiej sprawdź punkty karne i mandaty. PUE (czyli Portal Usług Elektronicznych) jest wygodną platformą do pobrania tego typu informacji. Trzeba wcześniej założyć profil zaufany.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, która w styczniu podwyższyła stawki mandatów, od piątku 17 czerwca 2022 ubezpieczyciele będą mieli dostęp do ewidencji mandatów i punktów karnych każdego kierowcy.

Taka zmiana jest wynikiem postulatów zgłaszanych przez polskich ubezpieczycieli, którzy przy wyliczaniu składki ubezpieczeniowej będą teraz mogli wziąć pod uwagę już nie tylko kolizje i wypadki, ale też sposób, w jaki użytkownicy aut stosują się do przepisów ruchu drogowego. Jak wskazują eksperci ubezpieczeniowi, dostęp do bazy danych o mandatach i punktach karnych, to lepsze dopasowanie składki OC. Zaznaczają, że kierowcy jeżdżący bezpiecznie będą płacić mniej – podaje PAP.

- Spodziewamy się, że przynajmniej część z lekceważących przepisy kierowców, mając w perspektywie wyższą składkę za OC, zacznie jeździć zgodnie z przepisami – powiedział prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) Jan Grzegorz Prądzyński.

Jak można się dowiedzieć ze strony Gov.pl, włączanie do taryfy ubezpieczeniowej informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowcę jest już standardem w wielu krajach. Dzięki temu ubezpieczyciele mogą zaoferować niższe składki kierowcom, którzy jeżdżą bezpiecznie.

