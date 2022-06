Wypłaty 500 plus. ZUS nie przekazał ci środków? Sprawdź czy masz przydzielony termin [INSTRUKCJA]

ZUS – terminy wypłat 500 plus 2022 na nowo. Będą obowiązywały przez kolejny rok rozliczeniowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął od 1 czerwca 2022 roku wypłaty 500 plus. Nowy okres rozliczeniowy potrwa do 31 maja 2023 r. ZUS przydzielił każdemu świadczeniobiorcy nową datę wypłaty 500 plus, która będzie obowiązywała przez cały okres rozliczeniowy, czyli do końca maja 2023 roku.

Kiedy wypłaty 500 plus z ZUS? Ustalono następujące terminy realizacji płatności: to 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień każdego miesiąca. Jeśli płatność przypada na dzień wolny od pracy, wypłatę 500 plus z ZUS świadczeniobiorca otrzyma dzień wcześniej.

Nie otrzymałeś wypłaty 500 plus z ZUS? Tutaj sprawdzisz wyznaczoną ci datę

Jeśli wciąż nie otrzymałeś świadczenia 500 plus na swoje konto, najlepiej sprawdź samodzielnie, jaką datę przypisał ci Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Możesz to zrobić, logując się do PUE ZUS. To Platforma Usług Elektronicznych znajdująca się na stronie ZUS.pl. Logowanie odbywa się tu wyłącznie przez Profil Zaufany.

Kiedy wypłaty 500 plus ZUS? Zobacz jak je sprawdzić, krok po kroku

Po zalogowaniu się na stronie PUE ZUS, przejdź do zakładki "świadczeniobiorca". Będzie ona widoczna u góry ekranu komputera. Następnie wybierz świadczenie "Rodzina 500 Plus" z listy, która znajduje się po lewej stronie.

Instrukcja PUE ZUS 1 Gazeta.pl

Następnie kliknij napis "Szczegóły Twoich wniosków". Po tym kroku na środku ekranu zobaczysz ich wykaz. Należy kliknąć w konkretny wniosek, nawet jeśli na ekranie pojawia się tylko jeden. Kolejny krok to kliknięcie przycisku "Szczegóły", który znajduje się na dole ekranu, po lewej stronie.

Instrukcja PUE ZUS 2 Gazeta.pl

Po wejściu w szczegóły wskaż wniosek, którego termin wypłaty chcesz zobaczyć. Pamiętaj, iż musi on mieć status "prawo do świadczenia".

W kolejnym kroku należy kliknąć w napis "wypłaty", który znajduje się na dole ekranu, po lewej stronie.

Instrukcja PUE ZUS 3 Gazeta.pl

Data wypłaty 500 plus z ZUS powinna być widoczna w kolejnym oknie, po lewej stronie, tak jak na obrazku poniżej.

Instrukcja PUE ZUS 4 Gazeta.pl

500 plus – wniosek złożysz przez internet. Masz czas do końca czerwca, aby nie stracić pełnej puli świadczeń

Wniosek o wypłatę 500 plus z ZUS możesz złożyć tylko drogą elektroniczną. Można to zrobić przez:

Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portal @Empatia,

przez swój bank.

Pieniądze będą przekazywane tylko przelewem na konta bankowe świadczeniobiorców.

Każdy, kto chciał zachować ciągłość wypłat 500 plus z ZUS, powinien był złożyć wniosek do końca kwietnia 2022. Kto przesłał wniosek dopiero w maju, otrzyma wypłatę 500 plus za czerwiec i lipiec najpóźniej do końca lipca 2022 roku.

Jeśli ktoś zdecydował się na wypełnienie wniosku dopiero w czerwcu, nadal otrzyma wszystkie świadczenia, tylko z opóźnieniem – wypłatę 500 plus za czerwiec, lipiec i sierpień otrzyma nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022.

Osoby, które zapomną o złożeniu wniosku do końca czerwca 2022, muszą się liczyć ze stratami – wypłatę 500 plus z ZUS otrzymają jedynie za kolejne miesiące, bez wyrównania za poprzednie.

