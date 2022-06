"Latające kleszcze". Co to takiego?

„Latający kleszcz" to tak naprawdę strzyżak sarni – gatunek owada z rodziny narzępikowatych, rzędu muchówek. Występuje na obszarach o klimacie umiarkowanym w Europie, północnych Chinach czy na Syberii, a od niedawna także w Ameryce Północnej.

Owady aktywują się co roku na wiosnę, najczęściej można je spotkać od czerwca do września. Kiedy jesień jest ciepła i słoneczna, mogą się pojawić jeszcze w październiku i listopadzie.

Potrafią atakować ludzi i zwierzęta całymi chmarami, a ugryzienie jest wyjątkowo bolesne. Dyskomfort po ukąszeniu może się utrzymywać nawet przez ponad trzy tygodnie. Właśnie rozpoczął się ciepły okres, kiedy jesteśmy najbardziej narażeni na ich ataki.

"Latające kleszcze" - czy są niebezpieczne? Mogą złożyć jaja na swoim żywicielu

Wbrew powszechnym przekonaniom, strzyżaki jelenie nie są kleszczami. Te drugie nie mają skrzydeł i są pajęczakami, mają również więcej odnóży – posiadają ich cztery pary, a strzyżaki jelenie – tylko trzy.

"Latające kleszcze" żywią się krwią ssaków, głównie leśnych zwierząt (stąd ich nazwa), jeśli jednak napotkają na swojej drodze człowieka, psa czy kota, również ich pogryzą. Kiedy znajdują żywiciela, złożą też na nim jaja.

Na szczęście nie rozmnażają się na ludziach, mogą ich jedynie pogryźć – ponieważ atakują całymi chmarami, spotkanie z nimi może być bardzo dotkliwe.

Jak się zabezpieczyć przed ukąszeniami "latających kleszczy"?

Jak można odstraszyć "latające kleszcze"? Jednego skutecznego sposobu na to nie ma, ale warto pamiętać, że strzyżaki atakują głównie zwierzęta o ciemnym umaszczeniu. Oznacza to, że ubierając się na spacer do lasu w jasne kolory, możemy się przed nimi uchronić. Do tego, na jasnej odzieży łatwiej zauważymy znajdujące się na niej owady.

Na pewno pomocne też będą środki odstraszające owady. Po powrocie z lasu do domu warto też przyjrzeć się swojej skórze.

Co zrobić po ukąszeniu przez "latającego kleszcza"?

Chwilę po ukąszeniu na skórze pojawi się widoczny ślad, który będzie swędział. W ciągu następnych kilku dni ugryzienie stwardnieje, pojawi się też uczucie dyskomfortu oraz ból. Bolesna opuchlizna może się utrzymywać nawet ponad trzy tygodnie.

W przypadku reakcji alergicznej powstały po ugryzieniu rumień może utrzymywać się na skórze nawet do kilku miesięcy.

Czy ugryzienia "latających kleszczy" są niebezpieczne?

Ukąszenie strzyżaka sarniego nie jest niebezpieczne dla większości osób. Jednak w przypadku dzieci oraz osób uczulonych na jad tego owada, poza reakcją alergiczną mogą się pojawić także problemy z oddychaniem. W takiej sytuacji warto udać się jak najszybciej do lekarza.

Nie należy jednak wpadać w panikę - strzyżaki sarnie na pewno nie przenoszą boreliozy.

