Małpia ospa a festiwale i imprezy. WHO ostrzega, nie ignorujmy tego!

Małpia ospa w Polsce i na świecie. WHO ostrzega przed sezonem festiwalowym

Letnie festiwale mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się małpiej ospy, ostrzega Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę, dr Hans Kluge. Szef WHO wyraził zaniepokojenie, iż letnie imprezy, takie jak festiwale, mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się niedawnej epidemii małpiej ospy – podaje "The Independent".

Dr Hans Kluge podał w oświadczeniu, że wraz z letnim początkiem „masowych zgromadzeń, festiwali i imprez, transmisja może przyspieszyć".

Podobnie uważa Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie Agnieszka Kujawska-Misiąg.

- Dotychczas brak jest jasności, co napędza szerzenie się zakażenia, ale istnieje pewne ryzyko, że masowe imprezy mogą przyczynić się do wzrostu liczby zakażeń – powiedziała Kujawska-Misiąg.

Dyrektor WHO zauważył, że region europejski jest obecnie epicentrum epidemii małpiej ospy – największym, jaki miał dotąd miejsce poza obszarami endemicznymi w zachodniej i środkowej Afryce.

Małpia ospa w Polsce. Pierwszy zarażony wrócił z popularnej wyspy

Jak poinformował w piątek 10 czerwca 2022 minister zdrowia Adam Niedzielski, małpia ospa jest już w Polsce. Chorobę zdiagnozowano u mieszkańca Mazowsza, który wcześniej przebywał na Gran Canarii. Mężczyzna zakończył 21-dniową izolację w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym na ul. Wolskiej w Warszawie, wyszedł już do domu pod nadzór sanitarno-epidemiologiczny.

Jak wygląda ospa małpia? Na te objawy warto zwrócić uwagę

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie Agnieszka Kujawska-Misiąg podkreśla, że ospa małpia przypomina ospę prawdziwą, choć jest od niej dużo mniej zakaźna, a objawy nie są aż tak nasilone.

Jak wygląda ospa małpia? Wśród najczęstszych objawów wymienia się:

gorączkę,

bóle głowy,

opuchliznę węzłów chłonnych

wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia się na resztę ciała.

Ponieważ zmiany skórne, które pojawiają się na ciele przy zachorowaniu na monkeypox, mogą być różne, zaleca się zgłaszanie do lekarza każdej nietypowej wysypki, jaka pojawi się na skórze.

Małpia ospa. Śmiertelność jest bardzo niska, jednak dla niektórych powikłania mogą być bardzo niebezpieczne

Śmiertelność małpiej ospy jest na szczęście bardzo niska – monkeypox powoduje zgon u zaledwie kilku procent chorych osób, a w przypadku obecnego szczepu mówi się nawet o 1 proc. To o wiele mniej, niż w przypadku ospy prawdziwej, kiedy śmiertelność wynosi między 30 a nawet ponad 90 proc.

Warto jednak pamiętać, że choroba może być bardzo niebezpieczna dla noworodków, dzieci, a także osób z osłabioną odpornością.

Małpia ospa. Leczenie nie jest uciążliwe, ale trwa dość długo. Jak uniknąć zakażenia?

- Najskuteczniejszym sposobem walki z małpią ospą jest unikanie zakażenia. W tym celu należy przede wszystkim unikać kontaktów z zakażonym zwierzęciem lub człowiekiem, nie dotykać padłych zwierząt, zwłaszcza gryzoni. Pacjentów z potwierdzonym zakażeniem należy izolować – powiedziała dr n med. Grażyna Cholewińska, konsultantka wojewódzka w dziedzinie chorób zakaźnych na Mazowszu podczas konferencji w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym na ul. Wolskiej w Warszawie.

Samorząd Województwa Mazowieckiego podał również, iż istnieje ryzyko, że do wzrostu liczby zakażeń mogą przyczynić się masowe imprezy. Dlatego warto tego lata zachować szczególną ostrożność I higienę, wybierając się na popularne w sezonie festiwale muzyczne.

