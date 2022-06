Pogoda na Boże Ciało. Będzie padać w długi weekend? [PROGNOZA POGODY]

Zobacz wideo

Meteorolodzy mają już wstępne prognozy pogody na zbliżający się długi weekend. Wynika z nich, że nad Polskę nadciągają - pierwsze w tym roku prawdziwe upały. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sobotę na zachodzie, a w niedzielę na południu kraju temperatura może przekroczyć 30°C.

Zanim słońce i upalna temperatura zapanuje nad przeważającą częścią kraju w niedzielę, będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość. IMGW prognozuje, że od środy do końca tygodnia aura będzie zmienna - sporo słońca, ale też burze z gradem, opady deszczu i porywisty wiatr.

- Czwartek i piątek to dni trochę chłodniejsze, z opadami deszczu. W czwartek w centrum i na południu kraju mogą wystąpić burze, a w piątek już tylko słaby, przelotny deszcz - mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W sobotę ma nastąpić znaczne rozpogodzenie. - Od południowego zachodu napłynie do Polski gorące powietrze i będą to pierwsze dni upałów w tym roku. Ponieważ sobota i niedziela zapowiada się z temperaturami nawet powyżej 30 stopni Celsjusza. W sobotę termometry wskażą nawet 32 stopnie na południowym zachodzie - prognozuje synoptyczka IMGW.

Boże Ciało 2022. Prognoza pogody

W Święto Bożego Ciała na ogół pogodna aura, ale w godzinach południowych pojawi się więcej chmur. "Na północnym wschodzie i południowym zachodzie przelotny deszcz, gdzieniegdzie także burze" - podał IMGW.

Po południu w czwartek strefa silniejszych opadów deszczu i burz z gradem obejmie obszar od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę i Małopolskę po Ziemię Łódzką i południowe Mazowsze, wieczorem także Podkarpacie i Lubelszczyznę. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 17 stopni nad morzem, około 21-23 st. C w północnej połowie kraju do 27 stopni Celsjusza na południu. W czasie burz wiatr w porywach sięgnie do 80 km/h.

Piątek zapowiada się chłodny, będzie więcej chmur i przelotne opady deszczu. "Na wschodzie Polski początkowo możliwe burze. Temperatura od 17 st. C nad morzem do 21-23 stopni na pozostałym obszarze. Umiarkowany, chwilami porywisty wiatr będzie potęgował uczucie chłodu" - przekazał IMGW.

W sobotę pogodne niebo. Słaby deszcz może pojawić się jedynie na krańcach wschodnich. Powietrze, które napłynie z zachodu Europy, będzie ciepłe zwrotnikowe. Spowoduje wzrost temperatury. Nad morzem i wschodzie kraju termometry wskażą od 24 do 26 st. C, natomiast na zachodzie i południowym zachodzie możliwe 30 stopni. Wiatr zachodni, jedynie nad morzem porywisty.

"Niedziela na przeważającym obszarze kraju będzie słoneczna i gorąca, z temperaturą maksymalną w centrum do 28 stopni Celsjusza, na południu nawet do 31 st. C" - zapowiada IMGW. Synoptycy zaznaczyli jednak, że od rana powoli od północy Polski na południe będzie się przemieszczał front atmosferyczny z opadami deszczu i burzami. To spowoduje, że na północy będzie znacznie chłodniej. W ciągu dnia temperatura wyniesie tam zaledwie 15-17 st. C.

W niedzielne popołudnie i wieczorem strefa opadów deszczu i burz obejmie obszar od Warmii przez Kujawy po Wielkopolskę i Ziemię Lubuską. "Burzom mogą towarzyszyć także opady gradu i porywisty wiatr" - wskazał IMGW.

