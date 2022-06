Uwaga na burze z gradem. IMGW wydało ostrzeżenie dla części kraju

Jak przekazał PAP Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w czwartek już wczesnym popołudniem przelotnie mogło popadać na północnym zachodzie i południowym zachodzie.

REKLAMA

Synoptyk IMGW zaznaczył, że na południu, południowym zachodzie sytuacja będzie się pogarszać z każdą godziną. - Tam prognozujemy burze. Może w nich spaść nawet do 30 l/m kw. deszczu, a porywy wiatru mogą osiągnąć do 80 km/h – powiedział Walczak.

Burze są możliwe także w centrum i na północnym wschodzie kraju, ale, jak podał synoptyk IMGW, będą zdecydowanie słabsze i prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest mniejsze.

W nocy z czwartku na piątek burze, te najsilniejsze, nawet z gradem, prognozowane są dla południowo-wschodniej części kraju, dla województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. - Tam może spaść jeszcze do 20 l/ m kw. deszczu. Porywy wiatru początkowo mogą osiągać do 80 k/h – powiedział Walczak, przypominając, że w tej części Polski ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują do godz. 2 w nocy.

Bez opadów i pogodnie ma być z kolei na północnym zachodzie kraju.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!