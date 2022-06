Wyższe OC za punkty karne i mandaty. "Dla piratów opłata może wzrosnąć np. o 15 tys. zł"

W życie weszły przepisy, które dają firmom ubezpieczeniowym dostęp do informacji o zgromadzonych prze właścicieli pojazdów punktach, a także nałożonych na nich mandatach i wykroczeniach oraz popełnionych przez nich przestępstwach drogowych.

Punkty karne rejestrowane w Centralnej Ewidencji Kierowców po zmianie przepisów są kasowane nie po roku, a po dwóch latach. Dla kierowców, którzy lekceważą przepisy, może to stanowić spore obciążenie - mówił na antenie TOK FM Łukasz Zboralski z BRD24.pl, zajmujący się ruchem drogowym. Jak wyjaśniał, nie będą oni mieli gdzie uciec przed wyższymi stawkami OC. - To jest obowiązkowe ubezpieczenie, więc ci niebezpieczni właściciele aut, zostaną wypchnięci. Oni gdzieś muszą trafić. Biznes na tym więcej zarobi - wskazywał ekspert.

Przepisy, które właśnie weszły w życie, mogą doprowadzić do kolejnych zmian. - W innych krajach jest tak, że to kierowca ma OC, a nie pojazd. To słuszniejszy i bardziej adekwatny system - mówił Zboralski.

Bo dziś ze wzrostem opłat musi się liczyć nie tylko faktyczny sprawca drogowego wykroczenia czy przestępstwa, ale przede wszystkim właściciel pojazdu, a to nie zawsze ta sama osoba.

