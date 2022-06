Patent na tańsze truskawki. Cena nawet 3,5 zł/kg. Jest jeden warunek

Sezon na truskawki w pełni. Niektórzy zaczynają przygotowywać się do przyrządzania przetworów na zimę. Jednak inflacja i wysokie ceny paliw sprawiają, że ceny owoców i warzyw w sklepach, warzywniakach i na bazarach są bardzo wysokie.

Istnieje jednak patent na tańsze truskawki. Zamiast przepłacać, można samemu wybrać się do plantatora i zaoszczędzić nawet ponad połowę ceny, jaką trzeba zapłacić na bazarku.

Tak zrobili dziennikarze "Dziennika Wschodniego", którzy wybrali się do jednego z gospodarstw w województwie lubelskim po te smaczne owoce. Gospodarz wpuścił ich na pole i pozwolił zbierać truskawki własnoręcznie. Ile owoców uzbierali, tyle musieli mu zapłacić za truskawki. W dwa dni, poświęcając na to około dwie godziny, uzbierali 57 kg owoców. Za kilogram zapłacili 3,50 zł, więc zebrane truskawki kosztowały ich w sumie 200 złotych.

Za tę samą na targu zapłaciliby dużo więcej. Zebrane na polu 57 kg truskawek kosztowałoby aż 456 złotych, bo na lubelskich straganach za kilogram truskawek średnio płaci się 12-14 zł/kg. Na samodzielnym zbieraniu owoców zyskują obie strony, bo klient płaci mniej za owoce, a rolnik nie musi szukać pracowników, ani zawozić owoców na targ czy do skupu.

Tańsze truskawki. Jak dotrzeć do rolnika? Są miejsca, które pomogą nam znaleźć plantację

Jak znaleźć takie pole? Jednym ze sposobów jest skorzystanie z portalu myzbieramy.pl, który tworzą od 2017 roku młode osoby przekonane, że zbieranie owoców i warzyw to pomysł na powrót do natury. Ich zdaniem to także ciekawa propozycja dla rodzin na dobrze spędzony czas i szansa dla rolników na uczciwą zapłatę za ich pracę.

Myzbieramy.pl zachęca do kupowania lokalnie, aby wesprzeć rolników: "Nic nie musi się marnować na polu, bo nie miał kto pozbierać owoców, warzyw. Zależy nam na rozwoju sprzedaży bezpośredniej" - czytamy na stronie serwisu.

Jak to działa? Portal łączy rolników, sadowników z osobami, które chcą dla siebie pozbierać owoce czy warzywa albo po prostu kupić je w gospodarstwie po atrakcyjnej cenie.

"Pomogliśmy już tysiącom osób w znalezieniu gospodarstw, gdzie pojechali i całymi rodzinami, ze znajomymi zbierali truskawki, maliny, borówki, czereśnie czy jabłka – płacąc za nie mniej niż w sklepie. Także rolnicy byli zadowoleni z tych odwiedzin, bo nic nie zmarnowało się na polu, w sadzie i mieli dodatkowy zarobek. Nawiązały się wyjątkowe relacje" - tak myzbieramy.pl zachęca do samozbiorów za swoim pośrednictwem.

Tańsze truskawki. Kiedy i jak zbierać owoce? Pora dnia ma znaczenie

Lokalne owoce są najzdrowszym wyborem. Zanim zaczniemy je zbierać na plantacji, obejrzyjmy owoce dokładnie. Ważny jest kolor, wielkość i aromat truskawek. Nie zbierajmy tych, które nie są w pełni czerwone, bo nie ma sensu zbierać niedojrzałych owoców. W takim przypadku potrzebują jeszcze dzień lub dwa na dojrzenie. Im bardziej czerwona truskawka, tym jest smaczniejsza.

Owoce truskawek dojrzewają regularnie, dlatego wymagają zbierania mniej więcej co dwa, trzy dni. Pamiętajmy jednak, że w czasie upałów owoce dojrzewają szybciej. Jeżeli nie chcemy, aby część zbiorów się zepsuła, musimy je wtedy zbierać codziennie.

Kiedy najlepiej je zbierać? Idealną porą do zrywania owoców truskawek jest poranek. Są jeszcze wtedy pokryte rosą i intensywnie pachną. Pamiętajmy też, że owoce należy zrywać razem z szypułką i kielichem, czyli zielonymi ogonkami u góry owocu. Dzięki temu dłużej będą świeże i aromatyczne.

Wybierając się po truskawki, pamiętajmy żeby ubrać się odpowiednio - wygodnie i zabrać nakrycie głowy oraz prowiant i wodę. Nie zapomnijmy o zabraniu ze sobą czystego pojemnika, np. łubianek. Warto układać owoce warstwami, tak żeby zostawić wolną przestrzeń nad górnym rzędem truskawek. Wtedy unikniemy zgniecenia czy uszkodzenia swoich zbiorów.

