Polacy przesiadają się na rowery. Rower składany, górski czy miejski? Z dostępnością coraz trudniej

Problemy z dostępnością rowerów były już w 2020 i 2021 roku, ponieważ pandemia koronawirusa zahamowała chińską produkcję części do jednośladów. Gwałtowny wzrost cen paliw na polskim rynku także wpłynął na wzmożone zainteresowanie zakupem jednośladów w naszym kraju. Z tego powodu latem 2022 roku dobrej jakości rowery są wyjątkowo drogie i coraz trudniej dostępne. Jak podaje TVN24, zamawiając w sklepie rower dziś, dostaniemy go dopiero po wakacjach.

REKLAMA

Najtańszych modeli jeszcze nie brakuje. Czy warto w nie inwestować?

Z serwisu Wyborcza.pl dowiadujemy się, że podwyżka cen rowerów dotyczy przede wszystkim pojazdów z wyższej półki cenowej.

Wciąż dostępne są tanie rowery za ok. 600-1000 zł, które oferuje kilka polskich dużych sklepów sieciowych. Jednak, jak przekonują pracownicy serwisów rowerowych, nie jest to dobra inwestycja, bo takie pojazdy mogą przetrwać co najwyżej jeden sezon. Do tego jazda na nich może się okazać niezbyt komfortowa.

Rynek rowerowy jest wciąż nienasycony. Te rowery cieszą się największą popularnością

Wyborcza.pl informuje, że ponad 70% osób mieszkajacych w Polsce posiada rower, aż 25% planuje zakup jednośladu w tym roku. Z cytowanego przez "Wyborczą" badania przeprowadzonego przez agencję Difference wynika, że największym zainteresowaniem cieszą się:

rowery miejskie (chce je nabyć 33% ankietowanych);

rowery górskie (19% ankietowanych);

dziecięce (18%).

Rower górski czy miejski? A może wygodny w transporcie rower składany?

W Polsce coraz popularniejsze są rowery składane, które sprawdzą się przede wszystkim w mieście. Wśród popularnych marek znajdziemy tu rower składany Kross, Airwheel, Torpado, BTWIN czy Romet. Rowery Makita – składane, a dodatkowo o napędzie elektrycznym – także bardzo podobają się polskim użytkownikom. Ceny dobrej jakości rowerów składanych zaczynają się od ok. 1,5 tys. zł, niestety zaczyna ich już brakować w sklepowych magazynach.

Za jedne z najlepszych pojazdów miejskich uznaje się wybrane modele rowerów Romet, Le Grand, Cossack, MBike czy rowery Maxim. Ich ceny zaczynają się od ok. 1,5 tys. zł, jednak za te najlepszej jakości zapłacimy co najmniej 3 tys. zł.

Wśród jednośladów górskich poleca się takie firmy, jak Kross, Cube, Indiana, Merida. Świetnej jakości są również rowery Romet. Ceny dobrych rowerów górskich także zaczynają się od ok. 1,5 tys. zł. Jednak te najtrwalsze i najwygodniejsze kupimy od 4,5 tysiąca zł.

Rowery dziecięce poszukiwane. Jak je wybrać?

Jak wynika z badania agencji Difference, jednymi z najbardziej poszukiwanych rowerów są obecnie te dziecięce. Najłatwiej jest dostać jednoślad dla najmłodszych dzieci:

dla malucha w wieku 1,5-2 lata najlepszy będzie prosty pojazd biegowy;

dla 2-4 latka – rower z kołami o rozmiarze 12-cali;

dla 3-5 latka – rower 14 cali;

dla 4-6 latka – rower 16 cali.

Z dostępnością jednośladów dla starszych maluchów problem może być już podobny, jak w przypadku rowerów dla dorosłych – po lepszej rower dla 8-latka, 10-latka czy starszego dziecka możemy czekać w długiej kolejce. Na początku trzeba się zastanowić, czy ma to być pojazd górski czy miejski – o takie preferencje warto zapytać samego zainteresowanego.

Jak dobrać rower do wzrostu? Jest na to prosta metoda

Przy doborze roweru dla najmłodszych (podobnie, jak w przypadku tych dla dorosłych) warto sprawdzić, jak dobrać rower do wzrostu. Jak to zrobić?

Najpierw należy stanąć boso przy ścianie i zmierzyć odległość od ziemi do krocza. Następnie uzyskany wynik trzeba pomnożyć przez:

0,57 (w przypadku roweru górskiego),

0,63 (w przypadku roweru trekkingowego-miejskiego),

0,66 (przy rowerze szosowym).

Otrzymany wynik należy podzielić przez 2,54 aby uzyskać wartość w calach. Wartość ta, to rozmiar ramy, jakiej powinniśmy używać.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!