Nie tylko Booking. Gdzie znaleźć wakacyjną miejscówkę z klimatem?

Slowhop, czyli w poszukiwaniu klimatu. Nadszedł czas na slow travel

Jednym z miejsc, które oferuje turystykę w nowym wydaniu jest Slowhop. To nie tylko platforma służąca do poszukiwań uroczych gospodarstw agroturystycznych, pięknie położonych siedlisk, klimatycznych hotelików czy niecodziennych aktywności, ale także podejście stawiające na bliskość natury. To trend zwany slow travel, który stanowi element slow life.

Slow travel to podejście do podróżowania, które kładzie nacisk na związek: z lokalną ludnością, kulturą, jedzeniem i muzyką. Opiera się na idei, że wycieczka ma na celu edukowanie, przeżycia i emocje. Ponadto zachowując podejście eko, pozytywnie wpłyniemy na przyszłość lokalnych społeczności i środowiska.

To kolejny obszar życia, po slow food, który powstał we Włoszech w 1986 roku i miał na celu zachowanie regionalnej kuchni, lokalnego rolnictwa i tradycyjnych metod gotowania poprzez edukację turystów i mieszkańców. Ludzie zdawali sobie sprawę, że zwiększony ruch turystyczny zmienia sposób odżywiania się zabierając zyski z rodzinnych przedsiębiorstw. Ruch slow food starał się przyciągnąć biznes z powrotem do tradycyjnych restauracji, zachwalając korzyści płynące z używania regionalnych składników i stymulowania lokalnej gospodarki.

Skąd pomysł na Slowhop? "Dosyć hoteli ze szwedzkimi stołami"

Małżeństwo Marcin Szałek i Aleksandra Klonowska-Szałek, założyciele oryginalnego wakacyjnego serwisu byli około trzydziestki, gdy zmęczył ich dotychczasowy styl podróżowania.

Jak wyznali na łamach Vogue, to były ładne miejsca, ale mimo świetnej obsługi i profesjonalizmu czegoś im w nich brakowało.

"To był czas nowych hoteli połączonych ze SPA, szwedzkich stołów uginających się pod ciężarem jedzenia, basenów i anonimowości. Okazało się, że dużo lepsze wspomnienia i historie przywoziliśmy z miejsc nie tak doskonałych, ale za to z duszą. Poznanie gospodarza, który nie tylko poda mi swoje jedzenie, ale jeszcze usiądzie wieczorem przy winie i opowie o tym, jak stworzył swoje miejsce i co robił wcześniej, rekompensuje brak hotelowych luksusów" - wyznali.

Zainspirowani portalem Da Wanda oferującym rzeczy robione ręcznie, w którym wtedy pracowali, postanowili stworzyć portal z katalogiem stylowych miejsc, które możemy zarezerwować bezpośrednio kontaktując się z właścicielami.

Postanowili je opisać, ale także stworzyć system rezerwacji. Ten start-up turystyczny w duchu slow powstał na podstawie opinii znalezionych na innych portalach. Założycieli interesowało przede wszystkim to, w jaki sposób gospodarz odpowiada na krytykę i co krytykują goście. Pytali również o zdanie gospodarzy z danej okolicy.

Slophop to zaprzeczenie masowej turystyki. Tak znajdziemy miejsce z duszą

W odróżnieniu od takich serwisów do rezerwowania noclegów jak Booking, Airbnb i podobnych, Slowhop stawia na adresy, które spełniają kryteria założycieli: piękne wnętrza, lokalne jedzenie, pasja gospodarzy oraz " tym, że opisujemy to swoim językiem. Tym, że jesteśmy przekonani, że warto pokazywać trochę inne formy spędzania wolnego czasu."

Znajdziemy tam takie miejsca, jak Plajny - Ogród Dobrych Myśli, Dom nad Wodospadem czy Tatrzański Biegun. Oprócz systemu do rezerwacji miejsc są także zakładki: Mapa, Pomysły, gdzie znajdziesz inspiracje, Last minute oraz Wydarzenia. Bo obok miejsc noclegowych na Slowhopie znajdziesz też wyjazdy dla pasjonatów. Aby znalazły się w portalu musiały spełnić kilka warunków:

organizują je pasjonaci

dotyczą małych grup (do 15-18 osób)

zazwyczaj niosą jakiś temat przewodni (joga, gotowanie, wyjazdy przyrodnicze, surwiwalowe)

Serwis wita swoich potencjalnych klientów słowami: "Witaj na Slowhopie, gdzie zamiast rzucić wszystko w cholerę i wyjechać w Bieszczady, pokazujemy tych, którzy naprawdę odważyli się to zrobić."

