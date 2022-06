Rząd: wiek emerytalny bez zmian. Chodzi o dłuższą aktywność zawodową

Jak partia rządząca tłumaczy umieszczenie w KPO punktu o podniesieniu wieku emerytalnego?

Marzena Maląg, szefowa w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśniła, że zapisy umieszczone w KPO wcale nie nie mówią o ustawowym podwyższaniu wieku emerytalnego w Polsce.

- Chodzi o dłuższą aktywność zawodową seniorów. Rząd od lat zachęca seniorów do kontynuowania pracy lub realizacji nowych planów zawodowych, jeśli tylko siły im na to pozwalają. - podkreśliła minister podczas II Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej i Targów Seniora Silver Silesia, które odbywają się w Bielsku-Białej.

Pani minister wymieniła programy, które mają przekonać emerytów do dłuższej pracy. To m.in programy Aktywni plus" i "Dobry pracownik nie ma wieku". Takim działaniem zachęcającym do dłuższej aktywności zawodowej ma też być wprowadzany w ramach Polskiego Ładu 2.0 (1 lipca 2022 r) zerowy PIT dla emerytów.

- Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, będą zwolnieni z PIT do ok. 85,5 tys. zł. Dodatkowo ci, którzy rozliczą się na skali podatkowej, skorzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. - wyliczała Marzena Maląg.

PIT 0 skutecznie podniesie efektywny wiek emerytalny? Business Insider liczy opłacalność

Zobowiązanie rządu przed Komisją Europejską zapisane w KPO zapowiada: "wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wdrażającej obniżkę podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale kontynuują pracę".

- My ten kamień milowy [efektywny wiek emerytalny - przyp. redakcji] osiągamy zatem właśnie w ten sposób — powiedział premier. My mówimy sprawdzam - dodał.

Business Insider postanowił sprawdzić jak bardzo zerowy PIT może być ciekawy dla emerytów.

- Na pierwszy rzut oka wydaje się, że premier ma rację. Matematyka jest jednak nieubłagana - ocenia Business Insider i wylicza:

Wyobraźmy sobie 65-latka, który zarabia 6 tys. zł brutto i miał możliwość przejścia na emeryturę już od stycznia 2022 r. Jeśli zdecydowałby się na ten krok, otrzymałby świadczenie w wysokości 2681 zł. (...) Równocześnie zakładamy, że w każdym roku po zakończeniu kariery otrzymywałby trzynastkę. Jeśli ten 65-latek odszedłby na emeryturę i żył jeszcze 16 lat, czyli tyle, ile prognozuje GUS, to otrzymałby w sumie 691 tys. zł netto Jeśli jednak skusiłby się na zachętę rządu i został na rynku pracy rok dłużej, to choć już jego pierwsza emerytura byłaby wyższa o 10 proc., zysk w porównaniu z natychmiastową decyzją o emeryturze zobaczyłby dopiero po 14 latach otrzymania świadczeń. W dodatku po uwzględnieniu zwolnienia podatkowego w roku dłuższej pracy, ten zysk wyniósłby zaledwie 750 zł.

Aktywność zawodowa po osiągnięciu wieku emerytalnego: resort przygotuje kolejne zachęty

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapowiedział, w poniedziałek 20 czerwca w radiu TOK FM dalsze zachęty dla emerytów. Obejmą tych, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego będą chcieli dalej pracować. Rząd z nowymi propozycjami chce wystąpić w ciągu najbliższego roku. W ten sposób chce zdążyć przedstawić KE w IV kwartale 2024 listę działań podjętych w celu wydłużenia efektywnego wieku emerytalnego.

-Będziemy proponowali preferencje dla osób, które będą chciały pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego - czyli otrzymują emeryturę, a np. nie będą płaciły podatku, nie będą płaciły składki.

- Jak ktoś chce dalej pracować i otrzyma już emeryturę na podstawie wieku emerytalnego, to będzie jakaś zachęta (...) coś, co będzie go motywowało do tego, żeby mógł dalej pracować - wyjaśniał minister - jeżeli sam zechce; nigdy bez jego woli - podkreślił.

