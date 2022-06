Program wsparcia kredytobiorców: fundusz, wakacje kredytowe. Co jeszcze?

W dniu 9 czerwca 2022 roku rząd przyjął projekt ustawy, której celem było uregulowanie zasad działania programu wsparcia kredytobiorców. Program ten składa się z trzech elementów:

wakacji kredytowych (w mBank, ING, BOŚ, BPH i innych bankach),

zwiększenia budżetu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,

nowego wskaźnika oprocentowania kredytów w miejsce WIBOR (6m, 9m i innych).

Projekt ustawy zmienił nieco definicję kredytu mieszkaniowego: dodano do niej zapis, iż chodzi o kredyt, który służy do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Dzięki takiemu zapisowi w ustawie, wniosku o wakacje kredytowe (w ING, mBanku, Banku Pocztowym, BOŚ czy BPH) nie mogą składać osoby z kredytem hipotecznym, które posiadają już prawa do innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Wniosek o wakacje kredytowe 2022 może zostać odrzucony? Wszystko przez niejasności w zapisach ustawy

Prawnicy ostrzegają, że wnioski płynące z uzasadnienia nowego projektu ustawy są odmienne od samego projektu. Z uzasadnienia wynika bowiem, że możliwość złożenia wniosku o wakacje kredytowe w 2022 roku „ma przysługiwać każdemu kredytobiorcy, który jest stroną umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – ustawa weszła w życie w lipcu 2017 r. (...) Projekt nie wprowadza ograniczenia, że przepisy dotyczące »wakacji kredytowych« mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do umów kredytów hipotecznych zawartych nie wcześniej niż 22 lipca 2017 r.".

Jednak, jak informuje „Rzeczpospolita", przegłosowany w Sejmie projekt wcale tego nie gwarantuje. Według prawnika, który przeanalizował uzasadnienie i sam projekt, wniosek o wakacje kredytowe mogą składać jedynie te osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny po dniu 22 lipca 2017 roku. Dlaczego? Ustawa o kredycie hipotecznym, na którą powołuje się nowy rządowy projekt, dotyczy umów zawartych po jej wejściu w życie – tak wynika z zapisu w art. 73 ust. 1.

Wziąłeś kredyt na budowę domu? Wniosku o wakacje kredytowe nie złożysz

Nie tylko powyższe kwestie wzbudziły wątpliwości prawnika. Według niego także przedmiot umowy (w art. 73 ust. 3) wskazuje, że wakacje kredytowe przysługują kredytobiorcy jedynie w stosunku do umowy, która została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Nie bierze jednak pod uwagę tych osób, które wzięły kredyt nie na zakup, a budowę swojego domu.

Oznacza to, iż projekt ustawy wyklucza możliwość złożenia wniosku o wakacje kredytowe tym, którzy swoje lokum postanowili wybudować samodzielnie.

Fundusz wsparcia kredytobiorców wróci do Sejmu? Wątpliwości prawnika trafią do MF

Jak informuje „Rzeczpospolita", poseł PiS Marcin Porzucek, który jest sprawozdawcą rządowego projektu wsparcia kredytobiorców obiecał zwrócić „uwagę Ministerstwu Finansów i Biuru Legislacyjnemu na wątpliwości", gdy projekt ustawy wróci ponownie do Sejmu.

