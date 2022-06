Nowe systemy elektroniczne w autach: zbyt szybko już nie pojedziesz

Zmiany, jakie nastąpią już w lipcu 2022 roku są spowodowane wejściem w życie nowego unijnego rozporządzenia z 2021 r., dotyczącego zmian w obowiązkowym wyposażeniu samochodów zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu w Unii Europejskiej.

REKLAMA

Od dnia 6 lipca br. każdy pojazd, żeby uzyskać świadectwo homologacji (czyli dopuszczenia do ruchu), będzie musiał mieć zainstalowane zaawansowane systemy elektroniczne. Będą one m.in. monitorowały, jak szybko jeździ kierowca i informowały go o przekroczeniu prędkości, a w niektórych przypadkach będą nawet miały możliwość automatycznej zmiany prędkości jazdy (tzw. system ISA).

Czarne skrzynki już nie tylko w samolotach. Jak będą działać w samochodach?

Jednym z obowiązkowych systemów, które będą musiały posiadać nowe auta, jest również tzw. czarna skrzynka. Jak ma wyglądać takie urządzenie? Będą to niewielkie urządzenia montowane w miejscach niewidocznych dla kierowcy. Nie będą one służyły do rejestrowania obrazu czy dźwięku.

Czarna skrzynka w samochodach będzie działać podobnie, jak jej lotnicza wersja i rejestrować m.in.:

prędkość jazdy,

wykonywane ruchy kierownicą,

użycie hamulca,

użycie pasów bezpieczeństwa,

zmiany prędkości wzdłużnej i poprzecznej,

kąt przechyłu pojazdu,

otwarcie przepustnicy,

użycie ABS,

działanie poduszek powietrznych.

Rejestrowanie danych w czarnej skrzynce ma się rozpoczynać na 5 sekund przed ew. wypadkiem, a zebrane informacje będą przekazywane organom prawnym, aby ułatwić im rozstrzygnięcie przyczyn wypadku. Dzięki takiemu urządzeniu dużo łatwiej będzie poznać okoliczności i przebieg zdarzenia.

Jak uważają unijni decydenci, zbierane dane pomogą poprawić konstrukcję pojazdów tak, aby podróż nimi była w przyszłości bezpieczniejsza. Mogą też dopomóc w ulepszaniu przepisów drogowych.

Unijne rozporządzenie wchodzi w życie w lipcu. Okres przejściowy potrwa nieco dłużej

Unijne rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 6 lipca 2022 r., lecz wtedy zacznie się tak naprawdę okres przejściowy, który ma potrwać do 2024 r. Producenci aut już teraz będą musieli zacząć się adaptować do nowych przepisów i w produkcji samochodów pamiętać o montażu obowiązujących nowych systemów. Od 2024 roku już każde auto wyprodukowane w Unii Europejskiej będzie obligatoryjnie wyposażone w odpowiednie rejestratory – między innymi w tzw. czarną skrzynkę.

Z kolei samochody, które zostały wyprodukowane przed lipcem 2022 roku i pozostają w sprzedaży, na razie nie będą musiały od razu być wyposażone w czarną skrzynkę i inne obowiązkowe systemy.