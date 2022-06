Wypadek ekipy Netfliksa - dwie osoby nie żyją

Jak podaje agencja Associated Press, do tragicznego w skutkach wypadku doszło w miniony czwartek 16 czerwca w północno-zachodnim Meksyku. Samochód typu van, którym podróżowało 6 członków ekipy pracującej nad nowym serialem Netfliksa zjechał z drogi i dachował na poboczu. Wskutek tego zdarzenia śmierć poniosło dwóch aktorów: Raymundo Garduno Cruz i Juan Francisco Gonzalez Aguilar. Pozostałe osoby odniosły obrażenia ale ich stan jest stabilny.

Meksykańska policja wszczęła śledztwo w tej sprawie. I choć do wypadku nie doszło bezpośrednio na planie produkcji Netfliksa, to prace nad serialem zostały wstrzymane do czasu zakończenia śledztwa.

Tragedia w trakcie pracy nad serialem - Netflix zabiera głos

Netflix początkowo nie komentował tragedii, jaka wydarzyła się wśród członków ekipy serialu "The Chosen One". Po kilku dniach jednak platforma zabrała głos:

- Jesteśmy głęboko zasmuceni tragicznym wypadkiem, który odebrał życie Rayowi Garduño i Juanowi Francisco Gonzálezowi. Nasze myśli są z ich bliskimi oraz z osobami rannymi podczas tego niefortunnego zdarzenia— przekazał rzecznik Netfliksa w oświadczeniu opublikowanym przez Entertainment Weekly.

Tragiczny w skutkach wypadek skomentowała także firma producencka Redrum, która odpowiada za serial "The Chosen One":

- Wszyscy pracujący przy produkcji "The Chosen One" są wstrząśnięci tragicznym wypadkiem, który wydarzył się w zeszły czwartek, podczas przejazdu z Santa Rosalía na lokalne lotnisko. Jesteśmy głęboko zasmuceni śmiercią naszych kolegów Raya Garduño i Juana Francisco Gonzáleza. Mocno wspieramy wszystkie osoby dotknięte tą niewyobrażalną tragedią. Redrum współpracuje z lokalnymi władzami, a wstępne raporty i relacje świadków wskazują, że wszystkie protokoły bezpieczeństwa były zachowane i to, co się wydarzyło, to po prostu niefortunny wypadek - czytamy w oświadczeniu Redrum opublikowanym przez Entertainment Weekly.

"The Chosen One" - o czym będzie serial, którego realizację przerwano?

Serial "The Chosen One", nad którym prace przerwano w związku z tragicznym wypadkiem i śmiercią dwóch aktorów, to dramat opowiadający o dwunastoletnim chłopcu, który odkrywa, że jest nowym wcieleniem Jezusa Chrystusa.

Scenariusz produkcji powstał na motywach komiksu "American Jesus" autorstwa Marka Millara i Petera Grossa. Zdjęcia do serialu rozpoczęły się w kwietniu tego roku. Na razie nie wiadomo, jak wypadek oraz toczące się wokół niego śledztwo wpłynął na dalsze losy tej produkcji.