ZUS - Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin przejęło obsługę 500 plus

Od 1 czerwca 2022 roku pełną obsługą świadczeń 500 plus zajmuje się ZUS, a dokładnie Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin. Jak wyjaśnia w rozmowie z gazetaprawna.pl prezes ZUS Gertruda Uścińska, zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą środków w programie są w dużym stopniu zautomatyzowane:

- Obsługa 500+ i rodzinnego kapitału opiekuńczego to zadanie naszego Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin. Ze względu na to, że wnioski są elektroniczne, prawie wszystkie z nich są obsługiwane bez udziału człowieka - przez specjalną aplikację. Dzięki temu do obsługi małego odsetka spośród ok. 20 mln wniosków o świadczenia dla rodzin rocznie wystarczy, że pracuje tam ok. 90 osób. - wyjaśnia szefowa ZUS

Wypłaty 500 plus. ZUS ustalił nowe terminy przelewów

W związku z przejęciem przez ZUS obsługi świadczeń 500 plus, zmianie uległy terminy przelewów. Każdy rodzic otrzymał stały termin płatności, który może sprawdzić na PUE ZUS. Termin płatności został przydzielany automatycznie, losowo i będzie obowiązywał przez cały okres, na który zostało przyznane świadczenie wychowawcze.

Terminy wypłat 500 plus zostały ustalone na 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca. W przypadku, gdy płatność wypada na dzień wolny od pracy, środki zostaną przekazana dzień wcześniej.

Wniosek 500 plus - nie chcesz stracić środków? Nie przegap tego terminu

1 czerwca 2022 roku rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 500 plus. Aby zachować ciągłość wypłat, nowy wniosek o 500 plus należało złożyć do końca kwietnia. Rodzice, którzy zapomnieli o tym terminie, mają czas na nadrobienie zaległości do końca czerwca. Tylko wówczas otrzymają świadczenie za wszystkie zaległe miesiące. Dla wniosków złożonych po 30 czerwca 2022 roku 500 plus będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku, ale bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Wnioski o 500+ można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem: