Nie dla chaosu w szkole. Już 13 tys. wakatów w całym kraju

Sytuacja w szkołach od dziesięcioleci była trudna. Jednak reforma edukacji Anny Zalewskiej zapoczątkowała pogrążanie się szkół i jeszcze pogorszyła sytuację nauczycieli. To właśnie w tamtym czasie, u progu 2017 r i startującej reformy powstała koalicja "Nie dla chaosu w szkole". Zrzesza rodziców, nauczycieli, uczniów, samorządowców i walczy z niekorzystnymi zmianami w oświacie.

REKLAMA

Koalicja "Nie dla chaosu w szkole" właśnie ostro skrytykowała wypowiedź wiceszefa resortu edukacji Tomasza Rzymkowskiego, który skargi nauczycieli na zarobki skwitował krótkim: "wiedzieli co brali" i zachęcił do pracy na kilku etatach. Takie wypowiedzi z pewnością nie pomogą resortowi w opanowaniu kryzysu. A nauczyciele dziś w wielu przypadkach, aby zarobić na godne życie, już pracują na półtora czy dwa etaty lub przynajmniej w nadgodzinach.

Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasowa ZNP podaje jeden z powodów fali odejść, która obecnie obserwujemy:

- Nie są zadowoleni z polityki prowadzonej przez ministerstwo edukacji. Nauczyciele nie chcą pracować w szkołach Czarnka. - I dodaje - Są szkoły w dużych miastach, w których na 100-osobowe grono od września będzie 25 wakatów. W Warszawie są nawet placówki, gdzie jest aż 40 wakatów - wyliczała rzeczniczka.

Odchodzą utytułowani i lubiani. Może ktoś zostanie

O tym, że z zawodu zdecydował się odejść Nauczyciel Roku 2021, Dariusz Martynowicz, wie już cała Polska. Jednak w tym samym czasie odchodzą setki innych, którzy pracowali z pasją i poświęcali uczniom dużo więcej uwagi niż kontrowersyjne pensum, 18 godzin tygodniowo.

- Głównym powodem mojego odejścia jest wynagrodzenie zupełnie nieadekwatne do stawianych wymagań, z zaznaczeniem tego, że całą bazę dydaktyczną należy zapewnić sobie samemu. Praca nauczyciela bardzo obciąża człowieka psychicznie - zabieramy pracę do domu, nieraz oczekuje się od nas tego, że będziemy zawsze pod telefonem i do usług rodziców. Dodatkowo bardzo często bierzemy na siebie i zbyt do siebie problemy dzieci i ich rodzin - tłumaczy nauczycielka z Piekar Śląskich, która o swojej decyzji opowiedziała portalowi Interia.

Inna nauczycielka - blogerka, Monika Rokicka, zebrała od koleżanek powody, które doprowadziły do podjęcia decyzji o odejściu z zawodu. Historie były różne, ale jedna przedstawia odczucia wielu nauczycieli, którzy co rok w czerwcu wracają z kwiatami, z zakończenia roku do domu.

- …21 lat pracy, trzy kierunki studiów, niezliczona ilość kursów, przeczytanych książek, doświadczenie, którym mogłabym obdzielić kilka osób. Dziesiątki projektów, nagradzanych przez zewnętrzne instytucje, kilka napisanych koncepcji rozwoju placówek edukacyjnych i kulturalnych, doświadczenie w szkoleniu dorosłych i zarządzaniu zespołem (…) Jadę do swojego zadłużonego kredytem mieszkania, samochodem, który już dawno stał się pełnoletni. Przede mną urlop, a ja zastanawiam się, gdzie iść do pracy, bo nie stać mnie na wyjazd? - można przeczytać na blogu.

Nauczyciele odchodzą z zawodu. Oto czym będą się zajmować

Osobom, które przez kilka - kilkanaście lat pracowały w szkole nie brakuje kompetencji, determinacji, samodzielności i kreatywności. Jeśli do tego doda się wykształcenie kierunkowe okazuje się, że właśnie odchodzi z pracy ogromna liczba wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy poza szkołą będą realizować pasje i... całkiem nieźle zarabiać.

O swoich planach nauczyciele opowiadają w facebookowej grupie wsparcia: "Nauczyciel zmienia zawód". Oto pomysły belfrów na nową drogę zawodową:

- …Będę nauczycielem "Pasja Pisania". Ponadto zlecenia recenzenckie, redakcyjne, korektorskie. Może jeszcze coś ciekawego wpadnie. Docelowo Islandia i bilet w jedną stronę jak najszybciej.

- Własna działalność - praca dla ośrodków kultury w ramach b2b (prowadzenie warsztatów, arteterapii), prowadzenie webinarów i szkoleń dla innych nauczycieli, psychoterapia (jestem po pedagogice i planuję rozpocząć 4 letnią szkołę psychoterapii).

- Wśród moich znajomych, którzy odeszli ze szkoły, były osoby, które wybrały zawody: stylistka paznokci i brwi (otworzyła własny biznes, ma kolejki), administrator sieci komputerowej w firmie, kustosz muzealny, pracownik administracyjno - biurowy, aptekarz (dziewczyna się zbuntowała, zamiast kolejnej nauczycielskiej podyplomówki zrobiła 2 letnie studium farmaceutyczne i się wyniosła ze szkoły), tłumacz - podzieliła się pomysłami na nowe zawody dawnych nauczycieli jedna z użytkowniczek grupy "Nauczyciel zmienia zawód".