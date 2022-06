Od drożyzny nie uciekniemy nawet na zagranicznych wyjazdach. "Ceny rosną wszędzie"

Zobacz wideo

Ceny w Polsce galopują. W połowie czerwca GUS potwierdził, że inflacja doszła już do 13,9 procent. Tak wysokiej inflacji nie było w naszym kraju od 24 lat. Drożyzna ma wpływ wakacyjne plany Polaków. Jak mówiła niedawno w TOK FM prof. Aneta Hryckiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, ze względu na wysokie ceny, zarezerwowanych jest jedynie 38-40 proc. miejsc w hotelach.

Zła wiadomości jest taka, że wybierając zagraniczne wakacje nie uciekniemy przed skutkami inflacji. - Ceny teraz rosną wszędzie. W szczególności żywność czy opłaty za hotele i restauracje - mówił w "Raporcie Gospodarczym" w TOK FM Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W krajach, do których Polacy chętnie jeżdżą na wakacje - np. Chorwacji oraz Gracji - inflacja wynosi ponad 10 proc. - Jeżeli spojrzymy na kierunki południowe, to w Hiszpanii jest to ok. 8 proc., we Włoszech ok. 6 proc. W Bułgarii ceny w hotelach i restauracjach wzrosły nawet o 17 proc. rok do roku - wyliczał Klucznik.

Jak dodał, na tym tle trochę taniej wypada Malta, w której ceny wzrosły ostatnio o 4,8 proc.

Analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazał, że wzrost cen dotyczy przede wszystkim energii, żywności oraz paliw. - Ale droższe ceny paliw to np. droższe koszty transportu, co przekłada się na ceny różnych dóbr. Z perspektywy czysto wakacyjnej oznacza to także droższe paliwo samolotowe. Podróże na południe będą więc nas po prostu więcej kosztować - podkreślił rozmówca Wojciecha Kowalika.

"Ceny w Turcji szaleją"

Bardzo popularnym kierunkiem wśród turystów z Polski jest niezmiennie Turcja. Tymczasem nad Bosforem inflacja bije wszelkie rekordy. - Oficjalne dane statystyczne w Turcji mówią obecnie o wzroście cen o 73,5 proc. rok do roku. Tak więc wartości są absolutnie monstrualne, ceny w Turcji szaleją - powiedział Klucznik. Ekspert wskazał, że mierzenie cen w warunkach tak wysokiego ich wzrostu jest trudnym wyzwaniem, więc realnie ta inflacja może być jeszcze większa.

Jak dodał, skutki tej wysokiej inflacji może jednak łagodzić osłabienie tureckiej waluty. - Więc o ile te ceny dla Turków faktycznie szybują, o tyle z naszej perspektywy ta wartość nabywcza nie wzrosła aż tak bardzo - powiedział gość TOK FM.

Analityk zwrócił także uwagę, że mówimy o wskaźniku dla całego kraju (73 proc.). - Natomiast w praktyce, w poszczególnych miejscowościach, skala inflacji może być bardzo zróżnicowana - wyjaśniła. Radził więc tym, którzy wybierają się do Turcji, żeby sprawdzić ceny w poszczególnych miastach.

