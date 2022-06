Ustawa o wynagrodzeniach medyków od 1 lipca 2022 r. Pielęgniarki: patrzymy posłom na ręce

Zmiany w wynagrodzeniach zasadniczych niektórych zawodów medycznych są znaczące. Mimo to, pielęgniarki w czasie 57 posiedzenia Sejmu protestowały przed budynkiem parlamentu.

- Jesteśmy tutaj po to, aby Sejm przyjął te poprawki, które zaproponował Senat, czyli poprawił ustawę o najniższym wynagrodzeniu dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - mówiła w czasie protestu przewodnicząca zarządu Regionu Lubelskiego OZZPiP, Bernarda Machniak.

- Uczestniczymy w zgromadzeniu pod hasłem: patrzymy posłom na ręce. Chcemy każdego posła rozliczyć, jak będzie głosował. Ta ustawa od samego początku jest źle skonstruowana, bo wartościuje wynagrodzenie tylko na podstawie wykształcenia. Musimy podnosić kwalifikacje, a nie chcą nam tego uznawać - wyjaśniła Katarzyna Tymińska, członkini zarządu Regionu Śląskiego OZZPiP.

Podwyżki dla pielęgniarek od lipca 2022. Czego domagały się od posłów

Postulaty pielęgniarek protestujących pod Sejmem w środę i czwartek cytujemy za portalem pielęgniarki.info.pl:

Protestujący pracownicy służby zdrowia apelowali do parlamentarzystów o poparcie poprawek Senatu do ustawy, przyjętych przez Senat, które dotyczą przede wszystkim:

gwarancji finansowania podwyżek – wprowadzenia do ustawy przepisu gwarantującego podmiotom leczniczym pokrycie kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń ich pracowników wskutek wejścia ustawy w życie,

uznania POSIADANYCH kwalifikacji, czyli przypisania pracowników do grup współczynników wg posiadanych kwalifikacji, a nie wymaganych, jak to opisano w projekcie rządowym,

bezzwłoczne uznawanie podwyższenia kwalifikacji – wprowadzenie zasady, iż ustalenie nowego wynagrodzenia pracownika następować będzie każdorazowo od następnego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu przez niego faktu uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych,

zwiększenia współczynników pracy we wszystkich grupach o 0,25 – co oznacza dodatkową podwyżkę kwoty minimalnego wynagrodzenia o 1 415,63 zł.

- Na podwyżki od 1 lipca 2022 przeznaczono 7,2 mld zł. Nowela przewiduje wzrost pensji od 17 do 41 proc., a średnie wynagrodzenie zostanie podniesione o 30 proc.- przekonywał na początku czerwca wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Zaznaczył, że tą ustawą inwestuje się w kapitał ludzki, stawia na doświadczenie, zaangażowanie i wykształcenie.

Pielęgniarki mają uwagi do ustawy pomimo tego, że zmiana wysokości pensji nie jest jedynie inflacyjna. Między innymi nie zgadzają się z marginalizowanym kwalifikacji i doświadczenia starszych koleżanek z wykształceniem średnim. Bo wzrost wynagrodzenia to jedno, ale kwalifikowanie poszczególnych grup pracowników do kategorii zaszeregowania to zupełnie inna sprawa. I tu podejście ustawodawców uważają za niewłaściwe.

Ustawa o wynagrodzeniach medyków ma wejść w życie 1 lipca 2022 r. Podwyżki są wysokie

W ustawie zapisano następujące kwoty podwyżek:

Lekarze ze specjalizacją I stopnia: wzrost o ponad 2 tys. zł (z 6,2 tys. zł do 8,2 tys. zł)

Magistrowie pielęgniarstwa, farmaceuci i diagności laboratoryjni ze specjalizacją: wzrost o 1,8 tys. zł (z 5,5 tys. zł do 7,3 tys. zł).

Pielęgniarze ze średnim wykształceniem i ratownicy medyczni: wzrost o 1,5 tys. zł.

Lekarze specjaliści II stopnia: wzrost o 1,4 tys. zł (z 6,8 tys. zł do 8,2 tys. zł).

