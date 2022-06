To będzie gorący weekend. Ostrzeżenia IMGW przed upałami

Zobacz wideo

Alerty drugiego stopnia przed upałami wydano dla województw dolnośląskiego, lubuskiego, a także dla przeważającej części województwa wielkopolskiego i południowej części zachodniopomorskiego. Na wskazanym obszarze IMGW prognozuje, że temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 st. C, zaś temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 st. C.

REKLAMA

IMGW wskazuje też na możliwe występowanie burz na zachodzie kraju.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano natomiast dla województwa kujawsko-pomorskiego, południowej części województwa pomorskiego oraz zachodniej części województwa wielkopolskiego. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie tam od 30 do 32 st. C, a temperatura minimalna w nocy od 14 do 17 st. C.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

Prognoza pogody na sobotę 25 czerwca i niedzielę 26 czerwca

W weekend upały nie odpuszczą. W sobotę najcieplej będzie na zachodzie, w Zielonej Górze synoptycy spodziewają się nawet 32 st. C. W całym kraju można spodziewać się burz.

W niedzielę znów będzie upalnie. Burz zapowiadane są głównie na południu Polski.