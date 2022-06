Urlop wypoczynkowy. Co mówi prawo? Tyle nam przysługuje wolnego

REKLAMA

Urlop to jeden z przywilejów osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Dni urlopowe powinny być planowane, z uwzględnieniem preferencji pracowników dotyczących terminu i długości wypoczynku, ale ważna jest także konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania firmy. Nieudzielenie urlopu i nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie przez pracodawcę, podlega karze grzywny.

Jak podaje poradnikprzedsiębiorcy.pl, według Kodeksu pracy wymiar urlopu dla pracowników, którzy nie przepracowali 10 lat, wynosi 20 dni. W związku z tym za każdy przepracowany miesiąc w pierwszym roku pracy pracownik otrzymuje 1 i ? dnia wolnego. co zaokrągla się do 2 dni. W kolejnych latach zatrudnienia zgodnie z art. 154 kodeksu pracy, wymiar urlopu wynosi:

20 dni - jeżeli pracownik ma staż pracy krócej niż 10 lat,

26 dni - jeżeli pracownik ma staż pracy co najmniej 10 lat.

Do czasu pracy, który ma wpływ na wymiar urlopu, wlicza się też okres edukacji. W przypadku ukończenia szkoły zawodowej lub równorzędnej czas pracy będzie wydłużony maksymalnie o 3 lata, w przypadku szkoły średniej o 5 lat, ogólnokształcącej plus 4 lata, szkoły policealnej plus 6 lat, a szkoły wyższej 8 lat.

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy w danym roku przechodzi na następny rok i musi być wyczerpany w pierwszej kolejności do 30 września kolejnego roku.

Urlop wypoczynkowy. Dwutygodniowy urlop jest wpisany w Kodeks pracy

Jak podaje poradnikpracownika.pl, limit urlopu wypoczynkowego powinien być nieprzerwany, czyli cały przysługujący limit urlopu powinien być wykorzystany w całości jednorazowo.

W myśl przepisów jest on przeznaczony na regenerację sił pracownika, więc korzystanie z pojedynczych dni urlopu nie spełnia tego warunku. Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają jednak możliwość podziału urlopu na części. Warunkiem jest to, że:

podział urlopu nastąpi na wniosek pracownika,

co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Urlop wypoczynkowy. Tyle wakacji potrzebujesz aby odpocząć.

Długość urlopu ma wpływ na to czy po powrocie do służbowych obowiązków będziemy czuć się wypoczęci, odpowiednio zregenerowani i zmotywowani do pracy. Jak długo powinien trwać odpoczynek, aby ten cel udało się zrealizować?

Agata Diec z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego podczas konferencji "Stres w pracy – znajdź rozwiązanie" powiedziała, że „absolutne minimum, które należy poświęcić na odpoczynek to 4-5 dni". Jednak zdaniem ekspertów optymalny odpoczynek od pracy powinien trwać 3 tygodnie, aby pracownik odczuł jego dobroczynne działanie.

Psychologowie są zdania, że pierwszy tydzień urlopu jest jak detoks. Przenosimy się w zupełnie inną rzeczywistość i potrzebujemy kilku dni na przystosowanie się do nowych warunków - innego otoczenia, klimatu, łóżka, trybu życia. Dopiero w drugim tygodniu urlopu poznajemy dokładnie miejsce wypoczynku i zaczynamy odczuwać przyjemność z wakacji. Natomiast trzeci tydzień urlopu jest czasem na relaks i regenerację – to właśnie wtedy naprawdę odpoczywamy. Jednak dzień czy dwa przed końcem wakacji zaczynamy już myśleć o pracy i czekających nas zaległościach.

Urlop za tobą a ty czujesz smutek? Po takim czasie to już nie obniżenie nastroju tylko depresja

Dlatego eksperci uważają, że nie należy od razu po powrocie z wakacji włączać się w swój zwykły rytm. Lepiej w czasie urlopu zaplanować dzień czy dwa na przestawienie się z trybu wakacyjnego na tryb pracy.

To pomoże uniknąć depresji pourlopowej, czyli stanu przygnębienia po urlopie (ang. „post-holiday spleen"). Zjawisko to stanowi reakcję organizmu na konieczność powrotu do pracy. Jest odpowiedzią na zmianę codziennego rytmu funkcjonowania po kilkunastu dniach spędzanych w inny niż zwykle, przyjemny i bezstresowy sposób.

Depresja pourlopowa nie jest rzadkim zjawiskiem. Może dotyczyć nawet 40 proc. osób, które po urlopie pojawiają się w pracy. Jednak nie każde obniżenie nastroju po wakacjach to depresja pourlopowa. "Mówimy o niej wtedy, gdy objawy złego nastroju po urlopie nie mijają po kilku dniach i trwają co najmniej 3 tygodnie" - czytamy na stronie enel.pl.

Urlop to najlepsze antidotum na wypalenie w pracy, dlatego nie powinniśmy go odkładać, tylko brać co roku w odpowiednim wymiarze by dobrze odpocząć i zregenerować siły fizyczne i psychiczne.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!