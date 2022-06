Ruszyły promocje Orlen. Tankowanie w Polsce to obciążenie wakacyjnego budżetu. Podobnie ceny paliw w Europie

Aktualne ceny paliw nadal porażają. To ogromne obciążenie dla zmotoryzowanych, zwłaszcza, że zaczęły się wakacyjne podróże po Polsce i Europie. Cena benzyny na rodzimych stacjach to ok. 8 zł za litr (7,96 zł ). W sąsiednich krajach, przez które przejeżdżamy tranzytem do ulubionych wakacyjnych miejsc też nie jest lepiej (ceny wg e-petrol.pl po przeliczeniu na zł):

Litwa 9,45

Czechy 9,14

Słowacja 8,93

Niemcy 8,82

Prezes Orlenu ogłosił co prawda zapowiadaną wakacyjną obniżkę cen na stacjach paliw koncernu.

Jednak w ramach promocji można tylko trzy razy w miesiącu zatankować paliwo ze zniżką 30 groszy na litrze. Dodatkowe 10 groszy zniżki dostaną osoby posiadające kartę dużej rodziny. Oszczędności nie będą więc spektakularne - w ramach promocji obniżymy rachunki na stacji o 45 lub 60 zł miesięcznie, w zależności od tego, jak dużą mamy rodzinę.

Promocja Orlen Vitay. Orlen rozkręca aplikację lojalnościową i gromadzi bazę klientów

Prezes Orlenu promuje jednocześnie program lojalnościowy Orlen, który zapewne wzbogaci się o tysiące nowych klubowiczów.

Daniel Obajtek uprzedził, że taniej tankować będą mogli jedynie kierowcy zarejestrowani w aplikacji Vitay lub właściciele karty lojalnościowej Orlenu. Oba programy służą do zbierania punktów za zakupy na stacjach tego koncernu i uprawniają do zatankowania z 30-groszową zniżką.

Jednak warto zainstalować w telefonie aplikację Orlen Vitay, bo promocja z jej wykorzystaniem jest dostępna już od dziś, od 27 czerwca. Natomiast tradycyjna plastikowa karta lojalnościowa Orlen naliczy nam rabat dopiero od 1 lipca br.

Orlen: zniżka na paliwo możliwa już teraz po użyciu aplikacji. Tak można ją zainstalować i używać

Jak radzi serwis auto-swiat.pl, link na potrzeby wakacyjnego rabatu na paliwo warto ściągnąć nie tylko aplikację Orlen Vitay, ale i Orlen Pay i powiązać obie aplikacje aby łatwiej zapłacić za tańsze tankowanie.

Najpierw ściągamy aplikację Vitay. Osoby, które korzystają już z aplikacji Orlen Pay, mają udogodnienie, bo system rozpoznaje adres mailowy klienta. Jeśli nie mamy Orlen Pay to działamy podobnie jak przy Vitay i podpinamy formę płatności. Potem wiążemy ze sobą obie aplikacje. Możemy stworzyć również konto firmowe. Tu szczegóły jak zainstalować Google Pay.

Jednak samo pokazanie przy kasie kodu kreskowego aplikacji Vitay nie wystarczy. Promocja Orlen Vitay wymaga aktywowania kuponów zniżkowych. Lepiej zrobić to wcześniej, aby nie tracić czasu na stacji. W tym celu trzeba wejść do zakładki "Kupony" i aktywować promocyjne kupony na paliwo. Dopiero teraz przy płaceniu, po okazaniu aplikacji, zostanie nam naliczony rabat. Ale jeśli nie zadziała poprawnie, to zniżki nie otrzymamy.

Promocja Orlen. Paliwo możemy tankować taniej, ale są warunki

Jakie są warunki tańszego tankowania? Daniel Obajtek, prezes spółki paliwowej, ogłosił na Twitterze zasady wakacyjnej promocji:

Tylko trzy razy w miesiącu można zatankować auto ze zniżką 30 gr na litrze.

Obowiązuje jednak limit – zniżka na jedno tankowanie dotyczy 50 litrów paliwa, a w jednym miesiącu można skorzystać maksymalnie 3 razy; taniej zatankujemy więc maksymalnie 150 litrów.

Posiadacze karty dużej rodziny mają zniżkę łącznie 40 groszy na litrze.

Zniżka nie obejmuje tankowania LPG

W wakacje z promocji będą mogli skorzystać wszyscy zarejestrowani użytkownicy aplikacji Orlen Vitay lub tradycyjnej plastikowej karty Vitay. Jednak ta akcja promocyjna nie jest żadną gratką dla przedsiębiorców, zwłaszcza z branży transportowej. Zniżka sięgająca max 60 zł w miesiącu to symboliczna kwota w kosztach osób i firm, które tankują codziennie wiele litrów paliwa.

