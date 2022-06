Centralna ewidencja emisyjności budynków. Rzeczniczka GUNB odpowiada na pytanie TOK fm

O tym czym jest deklaracja źródeł ciepła i czy są podstawy do obaw przed ujawnieniem swojego starego pieca rozmawiamy z rzeczniczką Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Joanną Niedźwiecką.

REKLAMA

TOK fm: Czy otrzymujecie Państwo sygnały, że ludzie boją się składać deklaracje?

Joanna Niedźwiecka, GUNB: Nie docierają do nas takie informacje, obywatele pytają najczęściej o to, jakie źródła należy zgłosić i ile mają na to czasu. Jednak dla tych, którzy się obawiają informujemy, że cel powołania CEEB ma przede wszystkim pozytywny wymiar.

TOK fm: Jak będziecie wykorzystywać złożone deklaracje?

Joanna Niedźwiecka, GUNB: Powstanie CEEB to element systemu poprawy jakości powietrza w Polsce. Gminy, w których dominują zanieczyszczające powietrze źródła ciepła, tzw. „kopciuchy" będą mogły efektywniej zarządzać polityką niskoemisyjną, a mieszkańcy, poprzez aplikację, zamówią przeglądy kominiarskie i inwentaryzację budynku.

Właściciele szybko sprawdzą możliwości dofinansowania termomodernizacji swoich nieruchomości. Wszystkie udogodnienia dla obywateli i przedsiębiorców zostaną uruchomione w przyszłym roku.

TOK fm: Co należy zrobić, gdy ktoś stwierdzi, że popełnił błąd podczas składania deklaracji? Czy można ją poprawić i czy grożą kary za błędne wypełnienie?

Joanna Niedźwiecka, GUNB: Błędy, które pojawią się teraz na etapie składania deklaracji (np. klasy kotłów - przyp. redakcji) są możliwe do poprawienia po złożeniu deklaracji za pomocą opcji edycja. Mamy prawo się pomylić, co może wynikać bezpośrednio z braku dokładnej wiedzy na temat naszego źródła ciepła. Co więcej, nie przewidziano sankcji za podanie niepoprawnych lub nie do końca poprawnych danych. Istotne jest złożenie deklaracji w terminie.

TOK fm: A jeśli ktoś mimo wszystko nie ujawni swojego źródła ciepła?

Joanna Niedźwiecka, GUNB: Informacja dot. faktycznego źródła ciepła/spalania paliw i tak zostanie zweryfikowana podczas obowiązkowego przeglądu kominiarskiego, inwentaryzacji dokonywanej przez urzędnika czy też kontroli środowiskowej.

Złożenie deklaracji (identyfikacja źródeł ciepła) jest tylko początkiem drogi w walce ze smogiem.

Podsumowując, korzyści będą widoczne już w przyszłym roku. A skorzysta każdy:

Gminy będą lepiej zarządzać polityką niskoemisyjną,

Pojawią się ułatwienia w zamawianiu przeglądów kominiarskich,

Będzie można sprawdzić i skorzystać z dofinansowania termomodernizacji.

Deklaracja CEEB. Terminy, adresy, formularze - krótki przewodnik

Zgłoszenie źródła ciepła. Terminy i kary za nieterminowość

Deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. W przypadku oddania nowego budynku, zmiany źródła ciepła w budynku po 1 lipca 2022, właściciele i zarządcy są zobowiązani do złożenia deklaracji lub zaktualizowania jej w ciągu 14 dni od instalacji. Osoby, które nie dokonają tego obowiązku mogą się liczyć z karami zaczynającymi się od 500 zł.

Kto składa deklarację CEEB i jakich źródeł ciepła powinna dotyczyć

Deklarację składają właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. W przypadku budynków wielorodzinnych (np. bloków i kamienic) deklarację składa zarządca (wspólnota, administracja), jednak jeśli w lokalu zainstalowane jest dodatkowo źródło ciepła np. kominek czy piecyk gazowy) - właściciel takiego mieszkania powinien zgłosić je sam.

Wszystkie źródła ciepła działające w domu / mieszkaniu są objęte obowiązkiem złożenia deklaracji: to między innymi: sieć ciepłownicza, kuchnia węglowa, piec, kominek, koza, kocioł grzewczy, pompa ciepła czy instalacja fotowoltaiczna.

Jak złożyć zgłoszenie pieca i innych źródeł ciepła?

Do wyboru są dwa rodzaje deklaracji:

A - dla budynków mieszkalnych,

B- dla budynków niemieszkalnych.

Zostały przygotowane dwa sposoby ich złożenia:

Online, na stronie www.zone.gunb.gov.pl,

Osobiście w Urzędzie Gminy.

Jeśli pojawiają się pytania i problemy, należy skontaktować się ze swoją gminą lub Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego (CEEB kontakt).

- Pytania nadal można przesyłać na adres info-ceeb@gunb.gov.pl. (...) Ostatnio uruchomiliśmy również specjalną infolinię: numer telefonu 22 295 51 28 - rzeczniczka GUNB Joanna Niedźwiedzka, w rozmowie z Tok fm zaprasza do kontaktu z urzędem.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!