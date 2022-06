W całej Polsce gorąco i słonecznie. W niektórych rejonach kraju możliwe deszcze i burze

W poniedziałek 27 czerwca 2022 ma być przeważnie słonecznie, wiatr będzie słaby, a umiarkowane lub duże opady deszczu są możliwe jedynie na krańcach zachodnich i południowych kraju, a także na południowym wschodzie.

- Tam też możliwe są przelotne opady deszczu, a na krańcach zachodnich i południowych także burze. W trakcie burz opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy. Strefa upałów, na którą wydaliśmy ostrzeżenia, poszerzy się także o południowo-wschodnią część Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich do 34 stopni na zachodzie. Nieco chłodniej tylko nad samym morzem i w obszarach podgórskich, gdzie prognozowane jest od 26 do 29 stopni – powiedział ekspert Centralnego Biura Prognoz IMGW-BIP.

Masy gorącego i suchego powietrza. Możliwe alerty najwyższego stopnia

Fala upałów obejmie w tym tygodniu całą Polskę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy planuje wydać alerty drugiego stopnia dla kolejnych regionów kraju.

Jak przekazał w rozmowie z PAP Jakub Gawron, synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB, w najbliższych dniach towarzyszyć nam będą masy gorącego i suchego powietrza – pogodę nad Polską kształtuje bowiem obszar podwyższonego ciśnienia związany z wyżem pochodzącym znad Zatoki Fińskiej oraz zachodniej Rosji.

Synoptycy IMGW-PIB przewidują utrzymanie się upałów co najmniej do piątku. Możliwe, że w drugiej połowie tygodnia ogłoszone zostaną ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed upałami, co jest związane z możliwością osiągnięcia temperatur 35 i więcej stopni Celsjusza.

Upały w Polsce. Do kiedy z nami zostaną?

Jak podaje IMGW, upalne i gorące dni w całym kraju będą trwały co najmniej do 7 lipca 2022. Według prognoz najcieplejszymi dniami tego roku mają być 30 czerwca i 1 lipca. Temperatury przekroczą w te dni 35 st. C i osiągną nawet 37-39 st. C.

Fala upałów w całej Polsce. Te osoby powinny szczególnie uważać

Lekarze PPOZ ostrzegają: zbyt długie przebywanie na słońcu – szczególnie przy wysokiej temperaturze – może być szkodliwe. Gdy temperatura dochodzi do 30 stopni Celsjusza, wzrasta zagrożenie udarem cieplnym. Może również dojść do niebezpiecznych poparzeń.

Upały są szczególnie niebezpieczne dla:

dzieci,

kobiet w ciąży,

osób w podeszłym wieku,

osób osłabionych w wyniku choroby,

pracowników fizycznych (szczególnie, gdy pracują na zewnątrz).

Jak chronić się przed upałem? Lekarze PPOZ radzą

Aby uchronić się przed taką pogodą, specjaliści PPOZ radzą:

ograniczyć wysiłek fizyczny, jeśli to możliwe,

zamknąć i zasłonić okna w domu/mieszkaniu,

jak najmniej przebywać bezpośrednio na słońcu,

uważać na duże różnice temperatur,

zabezpieczyć skórę kremem z wysokim filtrem UV,

zadbać o nakrycie głowy,

nosić lekką i przewiewną odzież,

pić więcej płynów, niż zwykle (nawet 2,5 litra dziennie),

przestawić się na lekką dietę (owocowo-warzywną),

nie spożywać alkoholu, który odwadnia.

W największe upały nie jest również wskazane jedzenie dużej ilości lodów i picie bardzo zimnych napojów. Ich spożycie w upały sprzyja rozwojowi infekcji.

W upały zadbaj o zwierzęta. Pamiętaj o tych podstawowych zasadach

W tak duże upały nie zapomnijmy o zwierzętach. Naszym pupilom należy zapewnić stały dostęp do chłodnej wody i dać możliwość przebywania w wychłodzonych pomieszczeniach. Na pewno nie wolno ich zostawiać w zamkniętych samochodach lub na zewnątrz w miejscu, w którym nie ma cienia.

Na balkonie albo w ogrodzie warto też wystawić poidełka dla dzikich zwierząt i owadów.

Temperatura w miejscu pracy. Jeśli jest za gorąco, domagaj się swoich praw

Warto pamiętać, że jednym z obowiązków naszego pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania zawodu, a Prawo Pracy określa m.in., co pracodawca powinien zapewnić, kiedy temperatura w miejscu pracy przekroczy określony limit. Powyżej takiego limitu można się ubiegać np. o skrócony czas pracy w upały.