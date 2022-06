Zmiany w prawie podatkowym. Pracownicy skarbówki otrzymają większe prawa

Zmiana w prawie podatkowym, która wejdzie w życie już od 1 lipca 2022 roku, umożliwi pracownikom skarbówki pozyskiwanie informacji dotyczących kont Polaków już nie tylko w przypadku prowadzonego postępowania, ale też:

REKLAMA

na etapie postępowania przygotowawczego dotyczącego osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa podatkowego lub

w przypadku prowadzenia czynności wyjaśniających.







Zmiany od 1 lipca 2022. Skarbówka uzyska ogromny dostęp do danych finansowych Polaków

Jak informuje Money.pl, dzięki zamianie określenia "podejrzany" na "osoba fizyczna" w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej – każdy, o kogo zapyta KAS, będzie miał status podejrzanego, a Urząd Skarbowy będzie mógł pozyskać dane każdego obywatela dotyczące:

posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych, pieniężnych, a także rachunków papierów wartościowych;

posiadanych pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami,

stanu tych rachunków z podaniem historii wpływów, obciążeń i ich tytułów,

nadawców i odbiorców transakcji bankowych,

zawartych umów kredytowych lub pożyczek z podaniem wysokości zobowiązań, celów, na jakie zostały udzielone, jak również sposobu zabezpieczenia ich spłaty,

zawartych umów depozytowych, umów udostępniania skrytek sejfowych oraz ich historii,

nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, a także obrotu nimi.

Naczelnik urzędu skarbowego z nowymi uprawnieniami

"Wyborcza" informuje, że rozszerzona zostanie grupa instytucji, które będą miały wgląd w prywatne konta Polaków. Do tej pory o dostęp do takich danych mogli wnioskować szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego. Od początku lipca 2022 takie uprawnienie zyska również naczelnik urzędu skarbowego.

Co ważne, skarbówka nadal nie będzie mogła udostępniać pozyskanych informacji bankowych obywateli policji i innym służbom specjalnym.

Związek Banków Polskich alarmuje: to niebezpieczny wyłom od zasad dotyczących tajemnicy bankowej

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów uspokajają, że wedle nowego prawa KAS będzie mógł prześwietlić tylko konta bankowe osób, co do których prowadzone są już czynności sprawdzające.

Jednak, jak podaje Money.pl, Związek Banków Polskich mówi wprost o niebezpiecznej zmianie dotychczasowych zasad związanych z dostępem do tajemnicy bankowej.

– Nawet prokurator w postępowaniu karnym nie ma dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową na etapie wcześniejszym (czyli w postępowaniu przygotowawczym, kiedy nikomu nie są postawione konkretne zarzuty – przyp. red.) – powiedział w rozmowie z Money.pl Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich i dodał, że perspektywy porządku prawnego i zasad odnoszących się do tajemnicy bankowej, jest to absolutny wyłom od tych zasad.

Z kolei zdaniem cytowanego przez Money.pl eksperta prawa bankowego, dr Remigiusza Stanka uchwalone zmiany jeszcze bardziej umożliwią fiskusowi gromadzenie danych o polskich obywatelach.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!