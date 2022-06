Dotacja na węgiel. Sejm ustalił maksymalną stawkę rynkową surowca

Jak podaje PAP, Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie obywateli, która ma zagwarantować odbiorcom niższe stawki niektórych paliw stałych. Ustalona w ustawie maksymalna cena jednej tony węgla to 996,60 złotych. Oznacza to, że oferowany w sprzedaży węgiel może być też tańszy. Ustawa ustala też, że członkowie gospodarstwa domowego będą mogli zakupić w tej cenie maksymalnie 3 tony węgla.

REKLAMA

Nowa ustawa jest odpowiedzią na trudną sytuacją na rynku paliw. Od 2021 roku cena węgla skoczyła nawet o 300%, a zapotrzebowanie na ten surowiec w naszym kraju wciąż jest ogromne – zgodnie z szacunkami ministerstwa klimatu, w ubiegłym roku liczba gospodarstw domowych wykorzystujących węgiel w celach grzewczych wynosiła 4,3 mln. W 3,8 mln z nich był to podstawowy nośnik do ogrzewania pomieszczeń.

W sumie, zużycie węgla kamiennego w polskich gospodarstwach domowych szacuje się na poziomie 7,4 mln ton.

Dopłaty do węgla – dostaną je tylko niektórzy

W trakcie prac nad projektem ustawy zwiększona została wysokość dopłaty do węgla dla sprzedawców: z kwoty nie wyższej niż 750 złotych brutto do kwoty nie wyższej niż 1073,13 zł brutto za sprzedaż jednej tony surowca (w przypadku sprzedaży gospodarstwu domowemu).

Jak podaje PAP, dopłaty do węgla będą wypłacane na wniosek przedsiębiorcy z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, na który przekazane zostaną dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Skarb Państwa przeznaczy na nie maksymalnie 3 miliardy złotych.

Uprawnionymi do uzyskania dotacji na węgiel będą przedsiębiorcy:

wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw stałych,

ci, którzy są wpisani do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Dopłaty do węgla 2022. Wniosek właściciela gospodarstwa domowego nie jest konieczny, ale obowiązują zasady

Aby zakupić węgiel w preferencyjnej cenie, kupujący nie musi wypełniać żadnego wniosku tradycyjnego czy wniosku online – dopłaty do węgla 2022, dotyczą jedynie przedsiębiorców zajmujących się handlem surowcami. Członkowie gospodarstw domowych mają przy tym gwarancję niskiej ceny przy zakupie.

Są za to zobowiązani do przekazania sprzedawcy następujących informacji:

danych o ilości węgla, jaką gospodarstwo domowe kupiło od dnia wejścia w życie ustawy,

deklaracji dotyczącej źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw lub kopia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw (chodzi o zgłoszenie tych źródeł do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).

Jak kupić węgiel w PGG? Zakupy możliwe tylko dwa razy w tygodniu

Węgiel najlepiej (najtaniej - bez pośredników, więc z gwarancją maksymalnej stawki ok. 1000 zł za tonę) kupić w sklepie PGG (Polskiej Grupy Górniczej). Nie jest to jednak łatwe. Obecnie można dokonać zakupu na stronie sklepu PGG jedynie dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki. Od dnia 23.05.2022 roku zakupy możliwe są tylko dla zarejestrowanych na stronie właścicieli gospodarstw domowych. Niestety towar dość szybko znika, dlatego warto być czujnym i skorzystać z oferty z samego rana (dostępność węgla można monitorować na stronie sprawdź węgiel.

Co z dopłatami do pelletu 2022? Rząd zapomniał o tych, którzy chcą żyć ekologicznie

Rządzący zupełnie zapomnieli o osobach, które zrezygnowały z używania węgla i przestawiły się na bardziej ekologiczny pellet.

Jak informuje Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego w rozmowie z serwisem Smoglab.pl, nowa ustawa to karanie osób, które pozbyły się kopciucha.

- Założenia rządu to w tym momencie absurd. Proponuje się dopłaty wyłącznie do węgla, nie proponując dopłat do pelletu w 2022 r., którego cena również wzrosła dwukrotnie. Ktoś wymienił kocioł węglowy na kocioł pelletowy, który przy używaniu surowca dobrej jakości emituje dużo mniej pyłów niż kopciuchy. I on nie dostanie już takiej dopłaty? To najzwyczajniej w świecie niesprawiedliwe traktowanie – mówił ekspert.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!