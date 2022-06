Jak chłodzić dom? Lekarka radzi: trzeba wietrzyć, ale nie w ciągu dnia

Wietrzenie domu to najważniejsza tajemnica życia w upale. Oczywiście należy to robić, ale nie w środku dnia, gdy temperatura jest najwyższa. Laryngolożka, Patrycja Jackowska w rozmowie z Medonet wylicza ważne zasady, o których warto pamiętać.

- Z perspektywy lekarza otwieranie okna przy dużych upałach jest wskazane tylko o świcie albo we wczesnych godzinach porannych, kiedy temperatura na zewnątrz jest jeszcze dość niska — wyjaśnia lekarka. - Wtedy okno można uchylić, otworzyć i przewietrzyć mieszkanie po to, by cyrkulacja powietrza była lepsza. Później okno należy zamknąć, ponieważ do pomieszczenia będzie przedostawało się już wyłącznie gorące powietrze – dodaje.

Lekarka jest zwolenniczką spania latem przy otwartym oknie.

- W nocy i w późnych godzinach wieczornych temperatura jest niższa. (...) Świeże powietrze ma wpływ na jakość snu i wypoczynek nocny – tłumaczy Patrycja Jackowska.

Specjalistka od chorób nosa, gardła i uszu przestrzega jednak przed chłodzeniem się w przeciągu.

- Należy unikać przeciągów i zmian temperatur, bo takie sytuacje mogą wywoływać wystąpienie infekcji górnych dróg oddechowych, a nawet nerwobóli, porażenia nerwu twarzowego – wyjaśnia

Jak schłodzić powietrze w pokoju? Proste, domowe sposoby na upały

Istnieje kilka bardzo prostych sposobów na schłodzenie powietrza w pomieszczeniu.

Biała tkanina w oknie

Jeśli słońce nadmiernie świeci, a w oknie nie ma mocno zaciemniającej zasłony ani rolety, można ograniczyć dopływ promieni i ochłodzić powietrze wieszając w oknie białą (jasną) tkaninę. Najlepiej jeśli jest gruba i nieprzezroczysta. Taką tkaninę można powiesić od zewnątrz (wówczas ograniczy nagrzewanie okna) lub wewnątrz. Tkaninę wewnątrz pokoju można zmoczyć (będzie wówczas parowała i schładzała powietrze).

Folia aluminiowa termiczna

Taką folię można kupić w formie zasłony do powieszenia w drzwiach czy oknie. Można też ją kupić w postaci koca termicznego, w aptece. Stosując koc termiczny, należy go powiesić złotą stroną w kierunku słońca. Folia bardzo skutecznie ochroni wnętrze przed silnymi promieniami słonecznymi.

Zdejmij dywan, zmocz podłogę

Ten trik jest najbardziej skuteczny i bezpieczny (dla podłogi) jeśli masz w domu na posadzce kamień lub terakotę. Dywany i dywaniki izolują i ograniczają schładzanie podłogi przez zimną posadzkę. Ich zwinięcie pozwoli lepiej cyrkulować powietrzu w ciągu doby.

Lód, lub zmrożone butelki

Powietrze od razu stanie się chłodniejsze jeśli na środku, przy łóżku lub przy biurku postawisz naczynie wypełnione lodem. Lód z powodzeniem zastąpią zmrożone butelki z wodą (można je wielokrotnie zamrażać bez zużywania dodatkowej wody). Ponieważ na zimnej powierzchni butelek będzie się skraplać wilgoć zawarta w powietrzu, dobrze jest pamiętać o ustawieniu chłodzącego punktu w misce lub garnku, w których może się zbierać woda.

Jak ochłodzić mieszkanie w upał. Tanie metody wyposażenia domu na lato

Co rok w czasie fali upałów, w sklepach brakuje wiatraków, a firmy montujące klimatyzację mają kalendarz zajęty do przyszłego roku. Mimo to, warto jeszcze dziś lub przed przyszłorocznymi upałami przygotować swój dom na wysokie temperatury napływające z zewnątrz.

Roleta zaciemniająca

Na rynku istnieją różnego typu rolety, z różnymi systemami ich zawieszania: od gotowych do samodzielnego montażu po takie, które należy zamówić w specjalistycznej firmie usługowej. Zmieniasz wystrój domu, kolorystykę i dekoracje? Pamiętaj o letnich upałach — połącz dekorację z funkcjonalnością i zaopatrz się w dobrze zacieniające rolety.

Zasłony typu black-out

Zasłony, to podobnie jak w przypadku rolet, proste i dekoracyjne zabezpieczenie przed wpadaniem promieni słonecznych i nagrzewaniem pomieszczeń. Wymianę zasłon na specjalistyczne — zaciemniające warto zaplanować szczególnie w pokojach usytuowanych od południa i zachodu. Ten wydatek znacząco poprawi komfort mieszkania latem.

Wiatraki i wiatraczki

Właśnie wiatraki przede wszystkim znikają ze sklepów w trakcie upałów. Użytkownicy mają jednak podzielone zdania na temat tego czy wiatrak rzeczywiście chłodzi powietrze, czy tylko je porusza i doprowadza do mieszania się cieplejszych i chłodniejszych warstw. Są jednak osoby, które uważają, że znacznie łatwiej oddycha im się podczas upałów gdy używają wiatraka. Jeśli tak jest, warto korzystać z różnych urządzeń, zarówno tych dużych, stojących, o dużym zasięgu jak i lokalnych, np. biurkowych. Wiatraki z pewnością przyspieszą wymianę i chłodzenie powietrza podczas nocnego wietrzenia lub podczas schładzania zamrożonymi butelkami.

Klimatyzatory przenośne

Są tańszym wariantem na chłodzenie pomieszczenia niż klimatyzatory stacjonarne, montowane na ścianie w pokoju. Można ich używać tylko kilka dni w ciągu roku, a na pozostały czas przenieść do garażu, schowka czy piwnicy. Istnieje bardzo wiele marek tego typu urządzeń. Używając ich, należy jednak pamiętać (chodzi o modele z rurą wyrzutową), że gorące powietrze trzeba odprowadzać na zewnątrz budynku. Rura nie może być po prostu wystawiona przez uchylone okno, bo szczelina zmniejszy efektywność chłodzenia. Rura odprowadzająca ciepłe powietrze powinna być zabezpieczona odpowiednią uszczelką okienną, ograniczającą napływ gorąca z zewnątrz.

