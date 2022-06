Nowe prawo oświatowe. Kluczowe zmiany dotyczące awansów w Karcie Nauczyciela

Nowelizacja ustawy ogranicza liczbę stopni awansu zawodowego, z 4 do 2. Zlikwidowane będą dwa pierwsze: nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Pozostanie: nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany.

Zmiana wprowadza "instytucję" nauczyciela początkującego. To osoba ucząca w szkole, która nie ma żadnego stopnia zawodowego. O taki stopień młody nauczyciel będzie mógł się starać po 4 latach nienagannej i dobrze ocenionej pracy. W tym czasie pomimo tego, że już uczy w szkole, będzie cały czas przygotowywał się do zawodu nauczyciela.

Dla nauczyciela bez stopnia zawodowego zmienią się zasady i stabilność zatrudniania: przez pierwsze dwa lata pracy będzie mógł być zatrudniony wyłącznie na umowę o pracę na czas określony.

Inne zmiany przegłosowane przez Sejm to zmiana wysokości średniego wynagrodzenia oraz tzw. godziny Czarnkowe (popularnie nazywane godzinami karcianymi). To dodatkowy, nieodpłatny czas, jaki nauczyciel jest zobowiązany spędzić w szkole.

- Rządowa nowelizacja (Karty Nauczyciela — przyp. redakcji) to projekt antypracowniczy.

Wprowadzenie uśmieciowienia pracy młodych nauczycieli, spłaszczenie wynagrodzeń w sposób demotywujący do jakiegokolwiek rozwoju zawodowego, wprowadzanie tylnymi drzwiami dodatkowych godzin pracy, wyliczała z mównicy sejmowej posłanka Agnieszka Dziemianowicz — Bąk z Partii Razem.

Rozporządzenie awans zawodowy: mozolna droga do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Nauczyciel początkujący będzie musiał przystąpić do awansu, w ciągu maksymalnie sześciu lat — a jeśli tego nie zrobi, czeka go automatycznie zwolnienie z pracy. Żeby sięgnąć po awans, czekają go lekcje pokazowe, egzamin i dwukrotna ocena pracy

Awans zawodowy nauczycieli: dla pracowników kuratorium — krótka ścieżka

Po przyjęciu nowelizacji Karty Nauczyciela przez Sejm okazało się, że mozolne wspinanie się na pierwszy szczebel kariery nauczycielskiej nie dotyczy jednej grupy nauczycieli. To pracownicy kuratorium. Ta grupa uzyska stopień nauczyciela mianowanego, bez potrzeby przygotowywania lekcji pokazowych czy przystępowania do egzaminu. Nie musi też pracować na swój awans 4 lata, tylko dostaje go od ręki.

Wprowadza to nierówność w traktowaniu nauczycieli. I nie dotyczy to jedynie wysokości pensji, ale szybszego otrzymania stałej umowy i stabilności pracy w zawodzie.

