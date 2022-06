Orlen. Promocja na wakacje już ruszyła. Oto lista stacji

REKLAMA

W aplikacji Orlen Vitay można już aktywować kupony, które umożliwiają trzykrotne tańsze tankowanie. Od 1 lipca zniżka będzie przysługiwać także właścicielom kart lojalnościowych Orlenu. Kilka dni wcześniej, od 27 czerwca, z promocji skorzystać mogą użytkownicy aplikacji Vitay, którzy aktywują w niej odpowiedni kupon.

W regulaminie promocji na tanie paliwo w Orlenie są jednak zasady, które eliminują część kierowców z programu. Liczy się rodzaj tankowanego paliwa (niższe ceny obowiązują na zakup benzyny oraz oleju napędowego. Promocja nie obejmuje gazu LPG). Orlen zastrzegł też, że paliwo będzie można kupić taniej tylko w przypadku tankowania go bezpośrednio do baku auta:

"Promocją nie są objęte produkty paliwowe pobrane do pojemników innych niż bak (np. kanistry, torby, beczki, butelki, pojemniki)" – zaznaczył koncern w regulaminie akcji.

Poza wyborem zbiornika liczy się także sposób płatności oraz kolejność działań przy kasie. Do tego tańsze tankowanie jest dostępne tylko na wskazanych przez Orlen stacjach. Tu znajdziesz ich listę.

Akcja promocyjnego paliwa potrwa do 31 sierpnia.

Paliwo tańsze o 30 groszy, ale… są obostrzenia

Nie tylko rabat naliczany jest do maksimum 50 litrów kupowanego jednorazowo paliwa. Wcześniej konieczne jest zeskanowanie aplikacji po wcześniejszym aktywowaniu kuponu lub aktywnej karty Orlen Vitay i to zanim dojdziemy do płatności. Zniżkę otrzymamy tylko w przypadku „uiszczenia należności za zatankowaną benzynę lub olej napędowy za pośrednictwem gotówki, karty płatniczej akceptowanej na danej stacji paliw lub przy pomocy płatności BLIK" - czytamy w regulaminie promocji.

Jak uprzedził Orlen: „Udzielenie rabatu jest niemożliwe w przypadku chęci uiszczenia płatności w sposób inny niż wskazany powyżej, w szczególności chęci uiszczenia płatności przy pomocy karty zakupowej, innej karty przedpłaconej, wszystkich kart flotowych PKN Orlen, kart partnerskich (np. UTA, EUROWAG, DKV, inne), za pośrednictwem kiosku, aplikacji i/lub funkcjonalności ORLEN Pay bądź wpłatomatu".

Dla osób korzystających z aplikacji Vitay szczególnie ważna jest informacja, że zapłata za paliwo nie może odbyć się z wykorzystaniem Orlen Pay. Oprócz tego rabat przewidziany promocją nie kumuluje się z innymi programami rabatowymi i promocjami oferowanymi na stacjach paliw. Wyjątkiem jest rabat udzielany posiadaczom Karty Dużej Rodziny, którzy otrzymają większą zniżkę: łącznie 40 groszy na litrze.

Ceny paliw na stacjach: Orlen zaskoczył konkurencję. Teraz pora na jej ruch

Daniel Obajtek zaskoczył tą akcją promocyjną branżę paliwową. Dla kierowców to okazja, by choć trochę odciążyć budżet, ale problem mają właściciele stacji, które ciągle nie zareagowały na promocję Orlenu. Business Insider zapytał głównych konkurentów polskiego koncernu paliwowego o to, czy też planują wprowadzenie rabatów.

Na pytanie dziennikarzy odpowiedziała tylko sieć Circle K, zapewniając, że rabaty wprowadziła już w maju. Jednak są one oparte na innych zasadach niż na Orlenie. Na jej stacjach po zatankowaniu 50 litrów paliwa można dostać specjalne vouchery ze zniżkami.

Zdaniem Urszuli Cieślak, analityczki z firmy BM Reflex, która rozmawiała z Business Insiderem, inne stacje też z czasem zaproponują promocje. – Wydaje mi się, że w którymś momencie pojawią się podobne obniżki innych firm niż Orlen - powiedziała. Ekspertka przypomniała jednak, że przygotowanie tak dużej promocji zawsze zabiera dużo czasu, dlatego nie doszło do natychmiastowych reakcji takich koncernów jak Shell, BP czy Circle K na tańsze paliwo od Orlenu.

Duży problem mają właściciele małych niezależnych stacji, bo obniżka cen paliw o 30 gr oznaczałaby dla nich zejście z i tak niskiej marży. A w czasach horrendalnych cen paliw, właściciele stacji nie zarabiają dużo. Nie tylko surowiec jest drogi, ale rosną też koszty transportu czy pracy. Aktualne ceny paliw są wysokie, ale to nie oni są beneficjentami gigantycznych rachunków przy dystrybutorach.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!