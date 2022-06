Telewizja naziemna. Kanały nie działają, jest tylko TVP? Oto telewizja naziemna po polsku

Od marca 2022 roku trwała zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Była wdrażana etapami. Czwarty, ostatni etap miał miejsce 27 czerwca. Od tego czasu cała Polska jest już objęta nowym standardem nadawania DVB-T2. Odbieranie programów w tym standardzie wymaga nowoczesnych odbiorników telewizyjnych. Kto takiego nie ma, musi zmienić telewizor, dokupić dekoder (są dopłaty) lub przestanie odbierać ulubione kanały telewizyjne. Takie były ustalenia. Jednak zasady zmieniły się "w trakcie gry".

Szef MSWiA Mariusz Kamiński zwrócił się o to do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o zgodę na nadawanie przez TVP w dotychczasowy sposób, do końca 2023 Uzasadnił to wojną w Ukrainie (kanały TVP znajdują się multipleksie trzecim — MUX-3 i są powiązane z Regionalnym Systemem Ostrzegania).

Od tego momentu, telewizje komercyjne przechodzące na nowy system, zaczynały być niedostępne dla osób ze starszymi odbiornikami. Wszędzie została za to TVP.

Nie działa telewizja naziemna. Ale tylko komercyjne stacje jak POLSAT czy TVN. Protesty nadawców

Nadawcy prywatni, m.in. TVN, TVN7, Polsat, TV4 i TV Puls, stracili dostęp do swoich stałych odbiorców. Od początku zaistnienia tej sytuacji protestowali. Wnioskowali o odroczenie zmiany systemu telewizji naziemnej dla wszystkich (wojna w Ukrainie) czy o cofnięcie decyzji preferującej tylko jedną stację. Wyliczyli też, że tylko w tym roku stracą 150 mln zł z powodu decyzji UKE.

W komunikacie wydanym kilka dni temu pisali:

- … Proces refarmingu i zmiany standardu nadawania został przeprowadzony w sposób znacząco odmienny od ustaleń poczynionych w ostatnich 2 latach w gronie nadawców, UKE, KRRiT oraz Ministerstwa Cyfryzacji (...) Będziemy walczyć o prawa widzów, a także nasze, jako największych nadawców w Polsce, ze skutkami tych działań oraz domagać się adekwatnej rekompensaty i jak najszybszego przełączenia kanałów TVP na standard nadawania obowiązujący pozostałych nadawców — napisali przedstawiciele nadawców publicznych. Pod oświadczeniem podpisały się: TVN, Polsat, TV Puls i Kino Polska.

Jak sprawdzić, czy telewizor ma wbudowany dekoder DVB-T2. Są 2 sposoby

Najlepszym sposobem upewnienia się, czy telewizor jest przystosowany do odbioru sygnału w nowym systemie już dziś, gdy nowy standard objął całą Polskę, jest jego włączenie. Jeśli działa, to znaczy, że jest przystosowany i nie trzeba go wymieniać, ani dokupywać dekodera. Można też sprawdzić, czy posiadany sprzęt obsługuje system DVB-T2 w instrukcji telewizora. Instrukcję konkretnego modelu telewizora można znaleźć, wpisując do wyszukiwarki internetowej jego nazwę (model, numer) z dopiskiem "instrukcja"

Jaki dekoder do telewizji naziemnej? O tym pamiętaj dokonując zakupu

Zewnętrzne tunery (dekodery) do telewizora, wspierają różne standardy nadawania. W Polsce od dłuższego już czasu znajdują się w sprzedaży dekodery pozwalające na odbiór sygnału DVB-T2. Oferta rynkowa jest bardzo duża. Tunery nie tylko potrafią odczytywać sygnał, ale mają też inne funkcje np. możliwość nagrywania programów, odtwarzania plików z zewnętrznych nośników. Ich ceny z tego powodu są zróżnicowane.

Nie wszystkie dekodery telewizyjne przeznaczone są do odbioru telewizji naziemnej.

Są urządzenia do odbioru sygnału satelitarnego i nie można używać ich zamiennie. Przed zakupem należy więc upewnić się, czy właściwy sprzęt został wybrany.

Dofinansowanie dekodera lub telewizora. Jak wystąpić? Adresy, wnioski

Jeśli posiadany telewizor nie odczytuje nowego sygnału DVB-T2, można ubiegać się o dofinansowanie, do zakupu dekodera lub telewizora. Dofinansowanie jest wypłacane na gospodarstwo domowe, a nie konkretną osobę. Może więc być wypłacone tylko raz na sprzęt użytkowany w domu.

dopłata do telewizora wynosi 250 zł,

dopłata do dekodera wynosi 100 zł.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć dwojako:

na platformie gov.pl

bezpośrednio, w wybranych placówkach pocztowych (ich listę można sprawdzić na gov.pl)

Po złożeniu wniosku otrzymuje się kod dofinansowania. Przydzielony kod można zrealizować w jednym z 2600 internetowych lub stacjonarnych punktów sprzedaży.

W informacjach dla składających wnioski można przeczytać, że "dofinansowanie to wypłacane jest na każde gospodarstwo domowe tylko raz i nie jest uzależnione od dochodu".

