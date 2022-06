Harmonia Kosmosu. Co to takiego? W tym roku odbyła się 19. edycja festiwalu

"XIX Zlot Wolnych Ludzi Harmonia Kosmosu 2022" odbył się w dniach 23-26 czerwca 2022 roku w Torzymiu (woj. lubuskie). Wśród organizatorów znalazł się Jerzy Zięba, najbardziej chyba znany w Polsce propagator pseudonauki, naturopatii i medycyny niekonwencjonalnej.

REKLAMA

Centralnym miejscem wydarzenia była główna scena, na której odbywały się koncerty, debaty oraz prelekcje. Jedną z wypowiadających się tam osób była znana polska piosenkarka, celebrytka Edyta Górniak.

Cały występ Edyty Górniak można obejrzeć na YouTube:

Edyta Górniak na Harmonii Kosmosu. "Zrozumiałam, że światłość będzie zrozumiana tylko dla światłości"

Edyta Górniak była jedną z prelegentek Harmonii Kosmosu – wydarzenia nazywanego prześmiewczo "zlotem foliarzy" - jest to bowiem wydarzenie, które przyciąga wszelkiej maści osoby o irracjonalnych poglądach.

Piosenkarka zabłysnęła podczas swojego wystąpienia różnymi treściami. Najpierw stwierdziła, że chciałaby podziękować Matrixowi, bo dzięki niemu "możemy przypomnieć sobie wartości i zapragnąć najmocniej w świecie prawdy. I życia w tej prawdzie".

Edyta Górniak powiedziała też, że wśród ludzi żyją różne dziwne istoty. I jest ich niemało:

- Jeśli wierzyć statystykom tych nieoficjalnych dyskusji, mniej wiecej 51% w skali globalnej, jest tak zwanych biorobotów, tzw. hybryd, tzw. reptilian. Oznacza to, że prawie co drugie doświadczenie musi być dla nas trudne, jeśli chodzi o relacje. Nie każdy kto wygląda jak człowiek ma duszę. Ma tylko kombinezon biologiczny i te same potrzeby fizyczne, biologiczne. Ale nie ma połączenia z pierwotną świadomością, nie ma połączenia ze źródłem. I zapomniał lub nigdy nie poczuł tej świętej energii wszelkiego stworzenia – stwierdziła piosenkarka.

Pseudoduchowość XXI wieku. Edyta Górniak i dziwne przekazy z kosmosu

Górniak powiedziała też, że od dziecka doświadczała dziwnych przekazów, a "wszystkie świetliste dusze, które zeszły tu teraz na Ziemię, aby uzdrawiać świat, miały za zadanie zginąć, być zniszczone, złamane".

Dodała również, że "światłość będzie zrozumiana tylko dla światłości. I będzie zawsze drażniła antychrysta i jego dzieci".

Edyta Górniak jak Stachursky? On też odleciał, tyle że dużo wcześniej

W podobnym tonie wypowiada się od kilku już lat Jacek Stachursky – polski piosenkarz śpiewający muzykę z pogranicza gatunków pop, dance (w tym także disco polo) i muzyki klubowej.

Stachursky ogłosił w 2008 roku tym, że postanawia żywić się już jedynie energią słoneczną. Dość szybko trafił wtedy do szpitala, lecz do dziś się nie poddaje i nadal zachęca do takiej "diety".

Polski muzyk uważa też, że "na rubieżach zewnętrznych naszej planety są jeszcze inne światy. Miejmy przynajmniej tę świadomość, że nie jesteśmy jedyni".

Edyta Górniak. Wykształcenie ma podstawowe. Czy piosenkarce brakuje umiejętności logicznego myślenia?

Edyta Górniak jest posiadaczką jednego z najpiękniejszych głosów na polskiej scenie muzycznej. To również kompozytorka i autorka tekstów. Do historii polskiej muzyki przeszła dzięki swojemu debiutowi w musicalu "Metro" (miała wtedy zaledwie 17 lat), jak również m.in. dzięki występowi w Konkursie Eurowizji w 1994 r. (zajęła wtedy 2 miejsce).

Wykształcenie Edyty Górniak nie jest imponujące – artystka uczyła się w Technikum Ogrodniczo-Pszczelarskim w Kluczborku, jednak edukację przerwała w trzeciej klasie, nigdy nie przystąpiła do matury. Szybko stała się gwiazdą musicalu "Metro".

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!