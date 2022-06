Sinice w Bałtyku. Sytuacja zmienia się co kilka godzin

Sinice co roku sprawiają wiele kłopotów polskim wczasowiczom. Nie inaczej jest w wakacje 2022. Sinice namnażają się w upały, kiedy temperatura wody rośnie. Państwowa Inspekcja Sanitarna odradza jakikolwiek kontakt z wodą w Bałtyku w miejscach, gdzie widoczny jest wyraźnie zakwit sinic. W ostatnich dniach z powodu sinic pozamykane były plaże w Zatoce Gdańskiej. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, sinice zakwitły również na Zalewie Wiślanym.



Jednak z aktualnej mapy Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, iż dziś (29.06.2022) wszystkie plaże nadbałtyckie są otwarte.

Sytuacja z sinicami potrafi być bardzo dynamiczna, wystarczy mocniejszy podmuch wiatru nad Bałtykiem, aby bakteria przeniosła się w inne miejsce. Dlatego warto co kilka godzin monitorować sytuację na plażach.





Wakacje 2022. Sinice na plażach w pozostałych rejonach Polski

Ze stale aktualizowanej mapki Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, iż dziś (29.06.2022) zamknięte są trzy duże słodkowodne kąpieliska:

Kąpielisko Malta na jeziorze Maltańskim w Poznaniu,

Kąpielisko Słoneczko w Piotrkowie Trybunalskim,

Pilica Polska YMCA w Kurnędzu.

Wakacje 2022. Sinice w Bałtyku. Nie wchodź do wody, szczególnie podczas ich zakwitu. Ekspert wyjaśnia dlaczego

Jak informuje Państwowa Inspekcja Sanitarna w specjalnym filmie, nie powinno się wchodzić do wody, kiedy są w niej sinice, zwłaszcza w okresie ich zakwitu. Dlaczego?

- Sinice to cyjanobakterie, które magazynują oraz uwalniają do środowiska toksyny, które w kontakcie z organizmem człowieka są niesłychanie niebezpieczne – tłumaczył Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Co zrobić, kiedy ktoś już się wykąpał w wodzie, w której wystąpił zakwit sinic? Czy kontakt z sinicami w Bałtyku może mieć dla człowieka poważne konsekwencje? Gdzie sinice w 2022 r. są najbardziej groźne? Na te wszystkie pytania odpowiedzi można znaleźć w poniższym filmie:

Nie tylko sinice. Bakteria ropy błękitnej na Arkonce w Szczecinie. Największe kąpielisko w mieście zamknięte do odwołania

We wszystkich basenach Arkonki, jednego z największych kąpielisk w Europie, w wodzie znaleziono pałeczki ropy błękitnej. W związku z tym obiekt został zamknięty do czasu potwierdzenia usunięcia bakterii.

Obiekt został zamknięty do odwołania, trwa mocne chlorowanie wody. Następnie wykonane będą kolejne badania, na które trzeba będzie czekać 2 do 3 dni. W tym tygodniu – w największe upały tego roku – Arkonka może wciąż nie działać.

Jak poinformował w poniedziałek Zakład Usług Komunalnych, ubiegły weekend był rekordowy pod względem frekwencji. W piątek, sobotę i niedzielę obiekt odwiedziło ponad 16,5 tysiąca osób.

Pałeczka ropy błękitnej. Objawy są różne w zależności od tego, który organ został zaatakowany

Pałeczka ropy błękitnej to bakteria, którą najczęściej wykrywa się u osób, które przebywały dłużej (więcej niż tydzień) w szpitalu. Bakteria ropy błękitnej może też występować praktycznie wszędzie: w wodzie, glebie, bywa obecna w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. Należy do tych drobnoustrojów, które wywołują chorobę dopiero w przypadku osłabienia odporności organizmu – co oznacza, że przez wiele lat można być nosicielem tej bakterii.

Bakteria ropy błękitnej może być groźna dla dzieci i osób z osłabionym układem odpornościowym. W skrajnych przypadkach może nawet spowodować śmierć.

Objawy pałeczki ropy błękitnej są uzależnione od tego, który organ wewnętrzny chorego został przez bakterię zaatakowany. Dla przykładu:

zakażenie ucha zewnętrznego pałeczkami ropy błękitnej: objawy to ostry ból ucha, świąd i wydzielina ropna z przewodu słuchowego;

zakażenie przewodu pokarmowego spowodowane pałeczką ropy błękitnej: objawy to gorączka, biegunka i ból głowy;

zakażenie ośrodkowego układu nerwowego pałeczkami ropy błękitnej: objawy są podobne do tych, które występują przy zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Najczęściej są to: gorączka, ból głowy, splątanie.

