Turyści utknęli za granicą - nie wszystkich cieszą przedłużone wakacje

Jak informuje TVN24, w piątek do Katowic powinna przylecieć blisko 180 osobowa grupa turystów, którzy wypoczywali na Hiszpańskiej Gran Canarii. Niestety lot do Polski został odwołany, a swoim klientom biuro podróży zaoferowało powrót cztery dni później. Podobne problemy mogą dotyczyć Polaków wypoczywających w takich miejscach, jak Zakynthos, Dżerba i Marsa Alam.

Turystom, którzy utknęli w Hiszpanii, zapewniono opiekę. Według przedstawicieli Itaki, niektórzy z Polaków przyjęli tę sytuację z uśmiechem i ucieszyli się z przedłużonych wakacji.

Problemy Itaki - odwołane wycieczki, kłopoty z powrotami do kraju

Itaka, jedno z największych polskich biur podróży boryka się z problemami, których przyczyną jest zerwana umowa z jednym z przewoźników czarterowych.

Przedstawiciel biura Piotr Henicz w rozmowie z dziennikarzem RMF FM przyznał, że w najbliższych dniach odwołanych zostało 5-10 proc. zaplanowanych przez to biuro podróży wycieczek. Chodzi o takie kierunki, jak hiszpańska Gran Canaria, Egipt, wyspa Zakynthos w Grecji i tunezyjska Dżerba

.Klienci, których wycieczki zostały odwołane, będą zawiadamiani przez pracowników biura. W niektórych przypadkach Itaka zorganizuje loty na innych trasach. Innym klientom zaproponowane zostaną takie rozwiązania, jak zmiana terminu wyjazdu czy zwrot pieniędzy.

Itaka w komunikacie podkreśla, że 90 proc. zaplanowanych przelotów nie jest dotknięta skutkami zmiany siatki połączeń, co nie wyklucza jednak "pewnych zmian operacyjnych".

Wakacje 2022 - problemy branży lotniczej i trudny czas dla pasażerów

Najbliższe dwa miesiące to nienajlepszy moment na podróżowanie samolotami. Branża lotnicza boryka się bowiem z dużymi problemami wywołanymi przez pandemię. Na wielu europejskich lotniskach brakuje personelu, co skutkuje ogromnym chaosem i wielogodzinnymi kolejkami. Pracownicy niektórych linii lotniczych zapowiadają strajki, co powoduje, że setki, a w przypadku niektórych przewoźników tysiące wakacyjnych lotów zostało anulowanych. Sytuację tę zaczynają odczuwać także biura podróży, czego przykładem są problemy Itaki. Jeśli więc mamy taką możliwość, planując wakacyjną podróż, lepiej pomyśleć o innym środku transportu niż samolot.

