Polski Ład na nowo. Rząd wprowadza poprawki. Niższy podatek od lipca 2022

1 lipca 2022 r. wchodzi w życie kolejna reforma podatkowa, która ma na celu poprawienie błędów Polskiego Ładu. Najważniejszą zmianą dla emerytów jest obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT (do tej pory płaciliśmy podatek na poziomie 17%, a od lipca – podatek 12%).

Wyższe emerytury od lipca. Istotne zmiany w Polskim Ładzie

Pierwsi seniorzy odczują wprowadzone zmiany w wysokości podatku PIT już za kilka dni, podczas lipcowych przelewów emerytur. Jak wylicza Fakt.pl, osoby otrzymujące świadczenia emerytalne w przedziale od 2500 do 9500 złotych brutto, otrzymają większe wypłaty netto.

Na obniżeniu stawki PIT z 17% do 12% najwięcej mają zyskać seniorzy, mający 4950 złotych brutto emerytury – tu zysk na rękę wyniesie 122,50 zł miesięcznie.





Urząd skarbowy odda emerytom część zapłaconego podatku. Dlaczego?

Niektórzy seniorzy zyskają więcej na nowym Polskim Ładzie, niż tylko wyższe stawki emerytalne wypłacane po wprowadzeniu niższych podatków: urząd skarbowy będzie musiał zwrócić niektórym część zapłaconego już podatku.

Wszystko dlatego, że obniżenie podatku dochodowego PIT ma obowiązywać z mocą wsteczną od pierwszego dnia stycznia 2022 roku. To oznacza, że urząd skarbowy będzie musiał zwrócić część pobranego podatku naliczonego od początku 2022 roku.

Kto otrzyma zwrot podatku? Urząd skarbowy odda emerytowi nawet 700 zł

Zwrot podatku z urzędu skarbowego otrzymają wszyscy emeryci ze świadczeniem od 2500 zł do 5000 złotych brutto. Jak liczy "Fakt", o ile emerytom otrzymującym świadczenia w wysokości 2600 złotych brutto urząd skarbowy zwróci 30 zł, o tyle ci ze świadczeniami na poziomie 4000 złotych brutto mogą liczyć już nawet na 600 zł brutto zwrotu podatku. Maksymalnie urząd skarbowy odda seniorowi nawet ponad 700 zł brutto.

Emerytury od lipca. Te osoby nie otrzymają zwrotu podatku

Osoby, które otrzymują comiesięczne świadczenia emerytalne w wysokości do 2500 złotych brutto, nie otrzymają zwrotu podatku - to dlatego, że w ogóle go nie płacą.

W pierwotnych zapisach Polskiego Ładu podwyższono bowiem roczną kwotę wolną od podatku do 30 000 złotych i właśnie w tym pułapie znalazły się osoby ze świadczeniami emerytalnymi na poziomie 2500 złotych brutto.

Kiedy zwrot podatku z urzędu skarbowego? Wartość tych pieniędzy zmniejszy się

Na zwrot podatku trzeba będzie poczekać. Urząd skarbowy odda emerytom pieniądze dopiero po złożeniu deklaracji podatkowej PIT za rok 2022. Czyli zwrot podatku nastąpi prawdopodobnie na wiosnę 2023 roku. Niestety realna wartość tych pieniędzy będzie mniejsza, z uwagi na szalejąca inflację.

Emerytury od lipca: wyższa stawka oznacza wyższą zaliczkę na podatek dochodowy

Jak informuje PAP, seniorzy, którzy otrzymują emeryturę w wysokości od ok. 9 400 zł do 12 800 zł brutto miesięcznie, zapłacą z kolei od lipca 2022 roku wyższą zaliczkę na podatek dochodowy. Stanie się tak na skutek uchylenia przepisu utrzymującego zaliczki na poziomie z roku 2021.

Taki wzrost zaliczek dla niektórych seniorów ma charakter przejściowy – ci emeryci zyskają w dalszej części roku w wyniku podwyższenia progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 złotych. W zaliczkach miesięcznych będzie to odczuwalne dopiero w ostatnich miesiącach 2022 roku.

